Чи може працювати і одночасно отримувати пенсію людина з інвалідністю: відповідь експерта

Люди з обмеженими фізичними можливостями, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців продовжують працювати, навіть попри те, шо отримують пенсійні виплати. Та постає запитання: якщо людині призначили групу інвалідності, то чи може вона отримувати і пенсію, і зарплату, якщо влаштується на роботу.

Детальніше про це розповіла адвокатка Марина Бекало на сайті b2bconsult, передає Новини.LIVE.

Пенсія і зарплата для українців з інвалідністю

Як пояснила Марина Бекало, виплата пенсій, надання пільг та інших допомог для українців з інвалідністю відбуваються цілком законно. І офіційне працевлаштування цьому не заважає. законно отримувати пенсію, пільги та інші види допомог особі з інвалідністю – навіть попри офіційну роботу.

Адвокатка зауважила, що у Законі України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" йдеться про те, люди з інвалідністю мають такі ж права, як і інші громадяни. Такі люди мають повне право долучатися до економічної, політичної та соціальної сфер життя суспільства.

Ба більше — роботодавці зовоб'язані працевлаштовувати громадян з інвалідністю: на підприємствах мають розрахувати кількість робочих місць для працівників з особливими потребами.

Читайте також:

"Це означає, що особи з інвалідністю мають право працювати та отримувати пенсію", — підкреслила адвокатка Марина Бекало.

Право на пільги

Також чинне законодавство не забороняє громадянам, які отримали пенсію за інвалідністю, шукати офіційну роботу чи оформлювати пільги. Тобто у разі працевлаштування їх не позбавлять ні пенсій, ні соцдопомог.

Як повідомляли Новини.LIVE, на розмір пенсії, яку можуть отримувати люди з інвалідністю, впливає страховий стаж. До нього зараховують період від встановлення інвалідності до 60 років. При цьому 100% пенсії за віком держава виплачує громадянам з I групою інвалідності.

Також Новини.LIVE писали, що Кабмін України затвердив одноразову фінпідтримку для частини населення влітку 2026 року. Гроші нарахують ветеранам, людям з інвалідністю та іншим особам зі статусом, передбаченим законами про ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.