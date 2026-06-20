Пенсія в Україні: як подати заяву онлайн і які документи потрібні

Жіінка тримає телефон у руці. Фото: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Українці завчасно починають думати над тим, як оформити пенсію. У багатьох цей процес асоціюється з великими чергами, у яких доведеться стояти декілька годин чи навіть днів. Та насправді у 2026 році оформити пенсію стало значно простіше, адже цей процес цифровізували.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

Як оформити пенсію онлайн

Для оформлення пенсії онлайн, як зазначається на сайті Пенсійного фонду України, потрібно:

відкрити особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

у правому верхньому куті натиснути "Вхід" та обирати "Увійти до системи", використавши "Дія.Підпис;

потім натиснути "Отримати код для входу", відсканувати QR-код в Дії, натиснути "Підтвердити"й активувати "Дія.Підпис", зсунувши кнопку активації вправо;

підтвердити особу через перевірку за фото та натиснути "Далі";

ввести на телефоні п’ятизначний код, щоб скористатися "Дія.Підписом" (якщо використовуємо вперше – запам’ятовуємо код).

Якщо все виконано правильно, на смартфоні з’явиться напис "Підтверджено", і вебпортал ПФУ завантажиться автоматично. Після цього користувач:

обирає розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та "Заява на призначення пенсії";

вказує, на який тип пенсії претендує;

заповнює анкету та натискає "Продовжити".

Наостанок залишається відсканувати та завантажити копії документів (чернез кнопку "Додати файл") й обрати "Сформувати заяву". На заяві слід поставити "Дія.Підпис" й надіслати її до ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, максимальні пенсії в Уркаїні обмежені сумою у 25 950 гривень. До того ж громадяни з високими пенсіями отримають у липні менші виплати. Причина — знижувальні коефіцієнти. Їх застосовують на суми, що перевищують 10 прожиткових мінімумів у 2026 році.

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсію українцям починають нараховувати з 4 числа щомісяця. Та є категорія громадян, які отримують свої виплати найшвидше. Іншим пенсіонерам гроші надходять до 25 числа.

Ще Новини.LIVE розповідали, що військові можуть йти на пенсію раніше. Для цього потрібно прослужити 25 років або дочекатися, коли виповниться 45 років.