Пенсія в Ощадбанку: кому нарахують винагороду у 300 грн

Жінка з карткою, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

До 31 січня 2027 року деякі власники пенсійних карток держфінустанови "Ощадбанк" мають можливість отримати гарантовану грошову винагороду для здійснення покупок у розмірі 300 грн. Для того, щоб мати право на такий електронний сертифікат, необхідно дотриматися кількох важливих правил.

Про те, як отримати винагороду, розповідає видання Новини.LIVE.

Умови надання пенсіонерам сертифікату від Ощадбанку

За інформацією банку, клієнти можуть отримати грошовий сертифікат однієї з мереж магазинів номіналом у 300 грн, оформивши пенсійну картку Mastercard чи перевівши в банк отримання пенсії з іншої фінустанови.

"Учасники акції, які оформлять пенсійну картку Mastercard від Ощадбанку або переведуть отримання пенсії з іншого банку до Ощадбанку, отримають електронний сертифікат мережі магазинів АТБ номіналом 300 грн", — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб долучитися до акції, необхідно виконати кілька кроків. А саме:

Оформити пенсійну карту Mastercard в Ощадбанку/перевести нарахування пенсії в цей банк. Отримати перше зарахування пенсійних коштів на карту банку в період з 1 липня до 31 січня 2027 року. Отримати гарантований е-сертифікат АТБ.

Під електронним сертифікатом мається на увазі документ у вигляді унікальної комбінації букв та цифр, що дає змогу здійснити його обмін на товари у мережі магазинів у рамках номінальної вартості. Водночас, він може бути використаний тільки у магазинах торговельної мережі АТБ, однак не розповсюджується на алкогольні напої та тютюнові вироби.

Відповідна акція охоплює всю територію України, окрім тих, що визнані відповідно до норм законодавства як окуповані, тергромад, які перебувають в тимчасовому оточенні, а також районів, де фактично відбуваються бойові дії чи є реальна загроза їх ведення.

Один учасник зможе отримати тільки одне заохочення за весь період акції.

Який ще кешбек можна отримати в Ощадбанку

Також клієнти Ощадбанку можуть до кінця липня 2026 року отримати кешбек у розмірі 0,5% за здійснення поповнення карт через термінали самообслуговування EasyPay. Для того, щоб розраховувати на додаткові кошти, необхідно пройти авторизацію EasyID.

Така пропозиція доступна тільки тим, хто під час акції вперше авторизується в EasyID. Передбачається нарахування кешбеку за перші п'ять поповнень карти. Максимально можна буде отримати 500 грн кешбеку.

Ще Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк оновив функціонал застосунку. Тепер для клієнтів у "Мобільному Ощаді" доступні три електронні послуги. Зокрема, там з'явився розділ з акціями та спецпропозиціями, де будуть показані переваги від Visa, Mastercard та партнерів Ощаду.

Раніше Новини.LIVE писали, що Ощадбанк може пропонувати пенсіонерам платні договори страхування під час оформлення карт. У держбанку пояснили, що йдеться виключно про рекомендацію. Тоді як клієнт сам має вирішити, чи потрібен такий сервіс. Також у фінустанові попросили звертатися зі скаргами щодо нав'язування цієї послуги до контакт-центру.