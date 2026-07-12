Паперовий чи ID‑паспорт: які документи не приймає Ощадбанк

Паспорт, банківське відділення. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Державний "Ощадбанк" уточнив правила обслуговування клієнтів у касах відділень та вимоги до документів. Банк дав пояснення після появи скарг з боку клієнтів на те, що касири відмовляються приймати деякі з них.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Проблема з документами у відділеннях Ощадбанку

Попри те, що в Україні мобільний застосунок "Дія" офіційно визнано законним цифровим інструментом для підтвердження особи, а документи у ньому прирівнюються до оригіналів, в деяких українських фінустановах досі трапляються випадки, коли для окремих операцій потрібні паперові аналоги.

Як випливає з одного з повідомлень у соцмережі у Facebook, така ситуація виникла у відділенні Ощадбанку. За словами клієнта, працівниця банку у касі відмовилась прийняти цифровий паспорт у мобільному застосунку "Дія" як документ для отримання базових послуг.

Громадянин зазначив, що банк вимагає виключно паперову "книжечку" або ID‑картку, навіть якщо копії документів уже зберігаються у клієнтському файлі.

"В Ощаді не приймають паспорт у Дії як документ посвідчення особи, вимагають паспорт книжечку чи картку, хоча, як клієнт Ощаду, раніше здавав їм копії своїх документів і вони є у них у особистому файлі клієнта", — написав один із користувачів.

Пояснення Ощадбанку

Представник головного офісу Ощадбанку дав пояснення щодо правил обслуговування та вимог до документів. За його словами, у переважній більшості ситуацій у відділеннях банку можна отримати послуги за допомогою цифрових документів у мобільному застосунку "Дія".

Водночас окремі операції відповідно до норм законодавства та внутрішніх процедур фінустанови, вимагають наявності оригіналу документа, що посвідчує особу. Не всі послуги синхронізовані з цифровими сервісами.

Представник банку перепросив за можливі незручності, однак йдеться про загальні вимоги, які поширюються на всю мережу відділень Ощадбанку.

"У більшості випадків у відділеннях банку можна отримати послуги, використовуючи цифрові документи в застосунку Дія. Водночас для окремих банківських операцій відповідно до вимог законодавства та внутрішніх процедур банку необхідно пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу. Перепрошуємо, якщо це спричинило незручності", — додав працівник банку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, які діють правила для зміни PIN-коду до карток в Ощадбанку. Згідно з чинними тарифами, для відповідної послуги передбачений окремий підхід. Зокрема, відсутня комісія за першу спробу, проте кожна наступна вимагатиме сплати. Суми однакові для всіх видів карток.

Ще Новини.LIVE розповідали, кого з клієнтів торкнулось оновлення тарифів Ощадбанку з 1 липня цього року. У фінустанові підкоригували деякі правила для низки операцій. Йдеться про зміни у тарифному пакеті MORE. Зокрема, тепер з клієнтів не стягується комісія під час поповнення рахунків готівкою без картки у POS-терміналах.