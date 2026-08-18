Ощадбанк нарахує пенсіонерам бонуси: на які картки

Жінка похилого віку біля банку. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

До 31 січня 2027 року клієнти держфінустанови "Ощадбанк" можуть отримувати на банківські картки грошові бонуси для здійснення покупок. Таку винагороду обіцяють деяким власникам пенсійних карток за умови дотримання правил акційної програми.

Про те, кому можуть нарахувати бонуси, розповідає видання Новини.LIVE.

За яких умов Ощадбанк нарахує бонуси на картки

За даними державного банку, йдеться про акційну програму, у рамках якої громадянам надають електронні сертифікати на здійснення покупок за умови першого оформлення пенсійної картки або переведення пенсії з іншої фінустанови.

Взяти участь в акції зможуть:

дієздатні громадяни, які вже мають ідентифікаційний код;

досягли повноліття;

є держателями банківських платіжних карток для виплати пенсії.

Важливо, щоб картки були міжнародної платіжної системи Masterсard. Йдеться про:

Standard Mastercard;

MC Debit Standard;

MC World;

MC Debit World;

MC Platinum;

MC World Elite.

Електронний сертифікат номіналом 300 грн дасть можливість обміняти його на товари у мережі магазинів "АТБ".

"Електронний сертифікат АТБ номінальною вартістю 300,00 (триста) гривень 00 коп. для усіх учасників акції, які належним чином виконали умови акції, але не більше 25 200 (двадцять п’ять тисяч двісті) штук за весь період акції", — пояснили у банку.

Як отримати сертифікат від Ощадбанку

Клієнти, які мають намір долучитися до акції, зможуть отримати винагороду для покупок, дотримавшись таких умов:

Оформлено пенсійну карту Mastercard в Ощаді/переведено отримання пенсії у цей банк;

Отримано перше зарахування пенсії на картку Ощадбанку до 31 січня наступного року.

Після цього власникам таких карток надійде гарантований електронний сертифікат на продукти та товари. Водночас він не розповсюджується для купівлі алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Програма з надання бонусів діятиме до 31 січня 2027 року включно, протягом цього часу будуть проведені такі етапи акції:

до 31 серпня 2026 року;

до 30 вересня 2026 року;

до 31 жовтня 2026 року;

до 30 листопада 2026 року;

до 31 грудня 2026 року;

до 31 січня 2027 року.

Акція охоплює всю територію країни, крім тих, що визнані відповідно до норм законодавства як окуповані, перебувають в оточенні (блокуванні), де тривають бойові дії або є загроза.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які картки Ощадбанку влітку підлягали остаточному закриттю. За інформацією банку, тим, кому заблокували старі картки, потрібно звернутися у відділення банків для їх перевипуску. Під блокування влітку потрапили кілька різновидів карт, водночас більшість старих карт будуть чинними до кінця грудня 2026 року.

Ще Новини.LIVE писали, за яких умов Ощадбанк може щорічно стягувати по 480 грн. У 2026-му у державному банку переглянули тарифні плани для рахунків з використанням карток. Зокрема, подорожчав сервіс інформування про операції. Послуга зросла у ціні одразу для трьох типів карток, зокрема на цифрові або фізичні дебетові карти "Моя картка".