Ощадбанк нарахує на картку до 1 000 грн за платежі: хто отримає

Чоловік з телефоном, банківське відділення. Фото: Pexels, Ощадбанк. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" мають можливість долучитися до нової акційної програми з розіграшу кешбеку до 10% за деякі платежі. Стати власником винагороди можна у разі дотримання лише кількох умов до 30 вересня 2026 року.

Про те, як отримати кешбек від банку, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому Ощадбанк може надати грошову винагороду

Як розповіли у фінустанові, йдеться про нову кешбек-програму, яку реалізують спільно Ощадбанк та міжнародна платіжна система Mastercard.

У її рамках передбачене надання грошових компенсацій власникам платіжних карток Mastercard у разі здійснення купівлі авіаквитків.

Згідно з умовами програми, відбудеться надання грошових винагород у вигляді 10% кешбеку за купівлю квитка однієї з авіакомпаній-партнерів на офіційних сайтах та в офіційних застосунках:

Wizz Air;

Ryanair;

FlyOne;

HiSky/HiSky Europe;

Flydubai;

EasyJet;

WestJet;

LOT Polish Airlines.

Водночас, на одну картку Mastercard протягом усього періоду дії акції банк нарахує обмежену максимальну суму. До закінчення терміну дії власник картки зможе отримати еквівалент до 20 євро у гривні (з урахуванням податків).

"До 30 вересня 2026 року купуйте авіаквитки визначених авіакомпаній та отримуйте 10% кешбеку. Максимальна сума кешбеку — 1 000 грн на одну картку протягом акції... Подорожуйте частіше та отримуйте більше переваг із Mastercard World Elite від Ощаду", — йдеться у повідомленні.

Як отримати кешбек у 10% від Ощадбанку

Клієнти, які бажають долучитися до акційної програми, повинні виконати кілька умов. Якщо учасник дотримається правил програми, то повернення коштів відобразиться на відповідному рахунку. А саме необхідно:

Зареєструвати картку Mastercard World Elite від Ощадбанку на сайті; Заповнити усі поля форми та натиснути кнопку "Підключити". Оплатити зареєстрованою картою авіаквитки на офіційному сайті/мобільному застосунку однієї з авіакомпаній-партнерів; Отримати 10% кешбеку на зареєстровану картку протягом 10 днів.

Програма діятиме щодо витрат, здійснених в будь якій валюті, проте для операцій у валюті, відмінній від гривні, сума кешбеку буде розрахована, виходячи із суми операції, конвертованої у євро за курсом Mastercard та шляхом конвертації розрахованоі суми за офіційним курсом НБУ, чинним на дату нарахування кешбеку.

У банку зауважили, що акція діятиме до 30 вересня 2026 року або до моменту вичерпання бюджету, передбаченого для нарахування кешбеку. Програма обмежена квотою: сума, виділена на програму та кешбеки за нею, становить еквівалент 44 800 євро у гривнях. Отже, дія програми закінчиться, коли буде досягнуто квоту.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що в Ощадбанку назвали причини, за якими можливі відхилення платежів, здійснених платіжними картками. Зокрема, одним із факторів скасування транзакцій може бути ліміт НБУ для переказів. Загалом є вісім основних причин для таких відмов.

Ще Новини.LIVE писали про актуальні обмеження на здійснення онлайн-операцій в Ощадбанку у серпні. Дія таких вимог продиктована постановою НБУ. Норми документа предбачають посилену автентифікацію для захисту платежів з метою зниження ризиків шахрайства. Клієнти мають дотримуватися щонайменше двох незалежних елементів захисту.