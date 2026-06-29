Оплата до 30 червня: у Газмережі зробили важливе попередження

Жінка з паперами, квитанції. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до складу Групи Нафтогаз, звернулися до споживачів природного газу із закликом використати накопичені кошти "Зимової 1 000" до 30 червня, інакше кошти на рахунку анулюються. Зокрема, клієнти можуть ними розрахуватися за доставку блакитного палива.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію однієї з філій Газмережі.

Що рекомендують зробити у Газмережі до 30 червня

Як зазначили у Газорозподільних мережах, для громадян уряд виставив дедлайн на використання коштів, наданих ще взимку у розмірі 1 000 грн. Якщо їх не списати з рахунку, то автоматично повернутися до державної казни.

"Залишок "Зимової 1000" ще на картці? Саме час його використати. До 30 червня коштами програми можна оплатити послугу розподілу природного газу. Після цієї дати невикористані гроші повернуться до держбюджету", — йдеться у повідомленні.

У компанії зауважили, що громадяни можуть здійснити оплату цими коштами за розподіл природного газу. Витратити "зимову тисячу" на комунальні послуги можна через мобільний застосунок "Куб" чи в онлайн-застосунках банків.

Як здійснити розрахунок за доставку газу "зимовою тисячею"

Українці мають змогу використати надані від держави кошти для оплати послуги розподілу блакитного палива лише за кілька хвилин у застосунку "Куб". Для цього необхідно:

додати картку "Національний кешбек" до Apple Pay/Google Pay;

обрати відповідну картку під час оплати.

Також оплатити можна за допомогою онлайн-банкінгу. Для цього потрібно:

авторизуватися у застосунку банку чи увійти до акаунту у браузері;

обрати розділ "Платежі", а далі "Комунпослуги";

ввести реквізити отримувача (ЄДРПОУ, IBAN, номер рахунку);

обрати зі списку карт для оплати карту "Нацкешбеку";

зберегти платіж і натиснути "Оплатити".

У Газмережі зазначили, що варто скористатися доступними коштами в останній день для можливості розрахунку.

Також там додали, що програма "Національний кешбек" продовжиться: у липні стартує її новий етап.

Також Новини.LIVE писали, що у Нафтогазі запропонували клієнтам перейти на новий спосіб оплати та контролю рахунків. Йдеться про електронні платжіки у застосунку КУБ. У ньому вже з 10-го числа щомісяця доступний аналог квитанцій, тоді як паперові відправляють після 20-го. Це дозволить розраховуватися за газ простіше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнтам Нафтогазу рекомендували придбати пристрій, що гарантує регулярний контроль за якістю повітря та можливі витоки газу. Така порада важлива тим, хто має в оселях газові плити. Зокрема, є недорогі та надійні сигналізатори газу. Вони гарантуватимуть власну безпеку в домівці.