Оклади держслужбовців: хто отримає надбавки за навантаження у 200%

Працівники в офісі, гроші. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні уряд запровадив новий механізм підвищення посадових окладів для деяких державних службовців апаратів місцевих загальних судів. Йдеться про тимчасові коефіцієнти, які діятимуть тільки на період воєнного стану та ще шість місяці потому.

Про те, кого стосуються зміни, повідомляють Новини.LIVE.

За яких умов зросте зарплата держслужбовців

Згідно з постановою № 911 Кабінету міністрів від 1 липня 2026 року, окремим держслужбовцям апаратів місцевих загальних судів затвердили на тимчасовій основі коефіцієнти підвищення окладів.

Зміни торкнулися держслужбовців апарату місцевих загальних судів, які здійснюють забезпечення організації судового процесу.

На право застосування коефіцієнтів впливатимуть два ключові фактори:

рівень фактичного навантаження;

включення суду та посади у перелік, що затверджуватиме Держсудова адміністрація.

Відповідно до рекомендацій, на судову адміністрацію можуть лягати такі обов'язки:

щоквартальне затвердження переліку місцевих загальних судів за погодженням із Вищою радою правосуддя;

визначення переліку посад держслужби, на працівників яких покладені обов'язки забезпечення організації судового процесу та наявний рівень навантаження;

затвердження упродовж 30 днів після набуття чинності постанови перших відповідних списків.

Щодо визначення рівня навантаження, то це будуть робити на основі статистики розгляду судових справ та нормативів кадрового, фінансового і матеріально-технічного забезпечення судових інстанцій.

Які передбачені коефіцієнти до посадових окладів

Постанова запровадила коефіцієнти підвищення окладів залежно від завантаження роботи від 1,2 до 1,4:

У разі перевищення рівня навантаження на 50% — 1,2; У разі перевищення рівня навантаження на 100% — 1,3; У разі перевищення рівня навантаження на 200% — 1,4.

Відповідні коефіцієнти будуть застосовуватися до посадових окладів, що визначає урядова постанова країни № 1409. Доплати будуть здійснювати за рахунок коштів спецфонду Держбюджету, передбачених Державній судовій адміністрації.

Можливі джерела фінансування:

кошти за рахунок сплати судового збору;

надходження від направлення застави в дохід держави.

З огляду на це, урядова постанова не встановлює автоматичного підвищення окладів для всіх в апаратах судів, а коефіцієнти застосовуватимуть тільки до посад, включених до спецпереліків Державної судової адміністрації, та будуть залежати від рівня навантаження.

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