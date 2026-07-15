Офіційна зарплата у 20 000 грн: яку пенсію отримають українці

Жінка та чоловік, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні пенсія за віком призначається залежно від тривалості набутого страхового стажу у разі досягнення 60, 63 або 65 років, а розмір в основному залежить від рівня офіційної заробітної плати. Зокрема, відомо, яка буде пенсійна виплата на заслуженому відпочинку за умови наявного доходу у 20 000 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Які діють правила оформлення пенсії за віком

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), оформити пенсію за віком можна виключно за наявності необхідної кількості страхового стажу.

У 2026 році вимоги до стажу посилились на ще один додатковий рік. Тепер вихід на пенсію можливий за умови дотримання таких мінімальних показників:

Для виходу у 60 років — потрібно мати мінімум 33 роки стажу; Для виходу у 63 роки — необхідно мати 23 роки стажу; Для виходу у 65 років — треба мати 15 років стажу.

Якщо відповідна умова щодо стажу дотримана, то ПФУ далі має визначити розмір майбутньої пенсії. Для цього застосовується наступна формула:

Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу (відпрацьоване число років, помножене на оцінку одного року стажу та поділене на 12 місяців).

Завдяки відповідній формулі громадяни можуть визначити приблизний розмір майбутньої пенсії. На порталі ПФУ доступний пенсійний калькулятор, який довзолить зробити приблизні розрахунки.

Якою може бути пенсія за зарплати у 20 000 грн

Зокрема, якщо громадянин мав офіційну заробітну плату на рівні 20 000 грн під час трудової діяльності і є страховий стаж тривалістю у 33 роки, то зможе претендувати на пенсію у розмірі 7 230 грн

Йдеться про орієнтовний підрахунок, що доступний завдяки Пенсійному калькулятору. Водночас у ПФУ зауважують, що на кінцевий розмір виплати у разі виходу на пенсію за віком може мати вплив право на різноманітні доплати та надбавки, залежно від індивідуальної ситуації.

Визначення розміру пенсії. Джерело: cost.ua/pension

Зокрема, пенсіонерам зі стажем більшим за мінімально необхідний, передбачають невеликі доплати. Йдеться про право на понаднормовий стаж. Він може виникати у чоловіків понад 35 років, а у жінок — більш ніж 30 років.

Розмір відповідної надбавки становить 1% від пенсії за кожен повний рік додаткового стажу, проте не вище 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які не працюють (у 2026 році це — 2 595 грн).

З огляду на це, доплата за кожен додатковий рік становитиме у 25,95 грн. За десять років понад норму передбачатиметься щомісячна надбавка у 259 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, кому держава гарантує пенсію у 60% від суми доходу. Як пояснили у Пенсійному фонді, на окремий підхід у розрахунку пенсії в Україні можуть претендувати громадяни, які працювали на держслужбі. Однак необхідно дотриматися певних умов щодо страхового стажу та віку.

Ще Новини.LIVE розповідали, кому з громадян передбачаються пенсії з інвалідності та які діють вимоги під час оформлення. Розміри залежать від групи, зокрема за першу передбачені 100% від суми пенсії за віком, для другої — 90%, а для третьої — лише 50%. Для призначення відповідних виплат необхідно зібрати пакет документів.