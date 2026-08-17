Українцям з інвалідністю виплатять до 12 975 гривень: хто має право на допомогу у 2026 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Для українців, які отримали ушкодження через вибухонебезпечний предмет і через це їм встановили інвалідність, держава передбачає одноразову грошову компенсацію. Вона також доступна дітям з інвалідністю до 18 років. У 2026 році така виплата може складати від 7 785 до 12 975 гривень і залежить від групи інвалідності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто має право на виплату

Компенсацію можуть отримати:

люди з інвалідністю, якщо її встановлено через ушкодження здоров’я, спричинені вибухонебезпечними предметами на території України;

діти з інвалідністю до 18 років за таких самих обставин.

Для дорослих зв’язок інвалідності з отриманими ушкодженнями підтверджується відповідним медичним документом. Для дітей потрібен висновок лікарсько-консультативної комісії.

Скільки виплачують у 2026 році

Компенсація розраховується у кратному розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, станом на 1 січня відповідного року.

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У 2026 році суми такі:

I група інвалідності — 12 975 гривень;

II група — 10 380 гривень;

III група — 7 785 гривень;

дитина з інвалідністю підгрупи А до 18 років — 12 975 гривень;

дитина з інвалідністю до 18 років — 10 380 гривень.

Виплата є одноразовою. Якщо згодом групу інвалідності змінять, уже призначену компенсацію не перераховують.

Скільки часу є для звернення

Заяву потрібно подати не пізніше ніж через 60 календарних місяців після того, як було встановлено зв’язок інвалідності з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечним предметом. Тобто звертатися за виплатою варто після того, як такий зв’язок офіційно підтверджений відповідним медичним рішенням.

Куди подавати заяву

Звернутися можна:

до сервісного центру Пенсійного фонду України;

через ЦНАП;

через уповноважену особу органу місцевого самоврядування;

поштою до Пенсійного фонду;

онлайн — через вебпортал або мобільний застосунок ПФУ, а також через портал "Дія", якщо така технічна можливість доступна.

Подати документи може сама постраждала людина або її законний представник.

Які документи потрібні

До заяви додають:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження — для дітей до 14 років.

Для дітей також можуть знадобитися документи, що підтверджують повноваження законного представника, зокрема рішення про встановлення опіки чи піклування. Медичні документи, які підтверджують групу та причину інвалідності, можуть бути отримані Пенсійним фондом через електронну взаємодію з відповідними реєстрами, якщо вони вже є в системі.

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