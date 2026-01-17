Нацбанк оголосив новий курс валют — скільки коштуватимуть долар та євро 19 січня

Долари та євро на столі. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України оголосив новий курс валют на понеділок, 19 січня. Регулятор послабив гривню ще на 2 копійки.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

Яким буде курс долара у понеділок

Згідно з рішенням Національного банку України, курс американської валюти до гривні на понеділок, 19 січня, встановлено на позначці 43,41 грн за долар. У порівнянні з попереднім банківським днем, 16 січня, національна валюта втратила ще 2 копійки. Таким чином, долар знову оновив історичний максимум.

Водночас динаміка євро залишилася стабільною. За даними, оприлюдненими на сайті НБУ, офіційний курс європейської валюти на понеділок збережено на рівні 50,4372 грн за один євро, майже без змін порівняно з попереднім значенням, яке становило 50,4375 грн/євро.

Чого очікувати від курсу долара та євро

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, що пришвидшена девальвація гривні, яка спостерігається від початку 2026 року, не є чимось несподіваним або нечуваним. По-перше, міжнародні інституції вимагають цього від України. По-друге, в державний бюджет-2026 заклали середньорічний курс 45,7 грн/дол.

"Національний банк лише пришвидшив девальвацію гривні, аби покращити надходження до бюджету за рахунок західної фінансової допомоги. Я думаю, найближчим часом стрімкий рух показників вгору пригальмується, якщо не відбудеться ніяких надзвичайних подій", — уточнив експерт.

За прогнозами Плотнікова, наступного тижня офіційний курс гривні до долара втримається в діапазоні 43,10-43,50 грн/дол. В обмінниках, враховуючи традиційний спред, американська валюта буде коштувати в межах 43,40-43,65 грн/дол.

Водночас українці можуть очікувати відносну стабілізацію офіційного курсу гривні до євро, впевнений економіст.

"Зараз європейська валюта трохи подешевшала щодо американської, однак я не бачу підстав очікувати стрімкого зниження курсу найближчим часом. Хіба що з’являться якісь непорозуміння між США та ЄС, здатні спровокувати посилення долара", — констатував Плотніков.

На його думку, повільна девальвація гривні буде продовжуватися в другій половині січня, а курс європейської валюти перебуватиме в діапазоні 50,20-50,60 грн/євро. Тоді як в обмінниках він навіть може перевищити психологічну межу і вийти за 51 грн.

