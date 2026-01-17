Видео
Україна
Видео

Новый рекорд доллара — НБУ объявил курс валют на 19 января

Новый рекорд доллара — НБУ объявил курс валют на 19 января

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 08:45
Нацбанк объявил новый курс валют — сколько будут стоить доллар и евро 19 января
Доллары и евро на столе. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины объявил новый курс валют на понедельник, 19 января. Регулятор ослабил гривну еще на 2 копейки.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.

Читайте также:

Каким будет курс доллара в понедельник

Согласно решению Национального банка Украины, курс американской валюты к гривне на понедельник, 19 января, установлен на отметке 43,41 грн за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем, 16 января, национальная валюта потеряла еще 2 копейки. Таким образом, доллар вновь обновил исторический максимум.

В то же время динамика евро осталась стабильной. По данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс европейской валюты на понедельник сохранен на уровне 50,4372 грн за один евро, почти без изменений по сравнению с предыдущим значением, которое составляло 50,4375 грн/евро.

Чего ожидать от курса доллара и евро

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что ускоренная девальвация гривны, которая наблюдается с начала 2026 года, не является чем-то неожиданным или неслыханным. Во-первых, международные институты требуют этого от Украины. Во-вторых, в государственный бюджет-2026 заложили среднегодовой курс 45,7 грн/долл.

"Национальный банк лишь ускорил девальвацию гривны, чтобы улучшить поступления в бюджет за счет западной финансовой помощи. Я думаю, в ближайшее время стремительное движение показателей вверх притормозится, если не произойдет никаких чрезвычайных событий", — уточнил эксперт.

По прогнозам Плотникова, на следующей неделе официальный курс гривны к доллару удержится в диапазоне 43,10-43,50 грн/долл. В обменниках, учитывая традиционный спред, американская валюта будет стоить в пределах 43,40-43,65 грн/долл.

В то же время украинцы могут ожидать относительную стабилизацию официального курса гривны к евро, уверен экономист.

"Сейчас европейская валюта немного подешевела относительно американской, однако я не вижу оснований ожидать стремительного снижения курса в ближайшее время. Разве что появятся какие-то недоразумения между США и ЕС, способные спровоцировать усиление доллара", — констатировал Плотников.

По его мнению, медленная девальвация гривны будет продолжаться во второй половине января, а курс европейской валюты будет находиться в диапазоне 50,20-50,60 грн/евро. Тогда как в обменниках он даже может превысить психологический предел и выйти за 51 грн.





курс доллара курс евро доллар евро Нацбанк
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
