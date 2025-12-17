Аліменти в Україні — як суд визначає, скільки треба буде платити

Дитина з іграшкою. Фото: Новини.LIVE

Коли сім’ї розлучаються, то дитина залишається з одним із батьків, який має піклуватися про її благополуччя. Після розлучення каменем спотикання дуже часто стають гроші, а саме — виплата аліментів. Батькам не завжди вдається домовитися між собою, тож це питання перекладають на суди

Редакція Новини.LIVE пояснює, як розраховуватимуть розмір аліментів у 2026 році.

Як нараховуються аліменти

Аліменти можуть стягуватися у частці від доходу платника або у фіксованій сумі. Та суди в Україні, коли ухвалюють рішення щодо розміру аліментів, зважають не тільки на фінансову забезпеченість одного із батьків, йдеться на сайті Міністерства юстиції України, будуть враховані ще низка критеріїв, а саме:

стан здоров’я та матеріальне становище дитини й платника;

наявність інших утриманців (дітей, непрацездатних подружжя, батьків);

майно та майнові права (нерухомість, авто, кошти, корпоративні права, інтелектуальна власність);

доведені витрати платника, якщо вони перевищують десятикратний прожитковий мінімум для працездатної особи без підтвердження джерела коштів;

інші істотні обставини.

Мінімальний розмір аліментів

Йдеться про суму, яка не може бути меншою за 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо у платника є стабільний фінансовий дохід, то рекомендується платити повний прожитковий мінімум.

При цьому, якщо платник витрачатиме більше грошей, ніж офіційно заробляє, то суд може визначити аліменти не лише з офіційного заробітку, а й врахувавши фактичні обставини.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що про виплату аліментів батьки можуть домовитися між собою, якщо складуть договір про утримання дитини. Та якщо батько чи мати порушать домовленості, то стягнути аліменти можна, отримавши виконавчий напис нотаріуса. Для цього необхідно подати:

заяву про вчинення виконавчого напису;

докази наявності заборгованості та прострочення виплат;

оригінал нотаріально посвідченого договору про аліменти.

Коли нотаріус видасть документ, отримувач може піти в державну чи приватну виконавчу службу, щоб примусово стягнути гроші на дитину.

Раніше ми розповідали, що українці отримуватимуть більше грошей за народження дитини. Так, по 50 тисяч гривень батькам платитимуть з 2026 року. Ще ми писали, що держава забезпечує мінімальні потреби дитини, якій один із батьків не платить аліменти. Однак така допомога є тимчасовою.