Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Є п'ять критеріїв — як суди визначають суму аліментів в Україні

Є п'ять критеріїв — як суди визначають суму аліментів в Україні

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 16:49
Аліменти в Україні — як суд визначає, скільки треба буде платити
Дитина з іграшкою. Фото: Новини.LIVE

Коли сім’ї розлучаються, то дитина залишається з одним із батьків, який має піклуватися про її благополуччя. Після розлучення каменем спотикання дуже часто стають гроші, а саме — виплата аліментів. Батькам не завжди вдається домовитися між собою, тож це питання перекладають на суди

Редакція Новини.LIVE пояснює, як розраховуватимуть розмір аліментів у 2026 році. 

Реклама
Читайте також:

Як нараховуються аліменти 

Аліменти можуть стягуватися у частці від доходу платника або у фіксованій сумі. Та суди в Україні, коли ухвалюють рішення щодо розміру аліментів, зважають не тільки на фінансову забезпеченість одного із батьків, йдеться на сайті Міністерства юстиції України, будуть враховані ще низка критеріїв, а саме: 

  • стан здоров’я та матеріальне становище дитини й платника; 
  • наявність інших утриманців (дітей, непрацездатних подружжя, батьків); 
  • майно та майнові права (нерухомість, авто, кошти, корпоративні права, інтелектуальна власність); 
  • доведені витрати платника, якщо вони перевищують десятикратний прожитковий мінімум для працездатної особи без підтвердження джерела коштів; 
  • інші істотні обставини. 

Мінімальний розмір аліментів 

Йдеться про суму, яка не може бути меншою за 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо у платника є стабільний фінансовий дохід, то рекомендується платити повний прожитковий мінімум. 

При цьому, якщо платник витрачатиме більше грошей, ніж офіційно заробляє, то суд може визначити аліменти не лише з офіційного заробітку, а й врахувавши фактичні обставини.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що про виплату аліментів батьки можуть домовитися між собою, якщо складуть договір про утримання дитини. Та якщо батько чи мати порушать домовленості, то стягнути аліменти можна, отримавши виконавчий напис нотаріуса. Для цього необхідно подати:

  • заяву про вчинення виконавчого напису;
  • докази наявності заборгованості та прострочення виплат;
  • оригінал нотаріально посвідченого договору про аліменти.

Коли нотаріус видасть документ, отримувач може піти в державну чи приватну виконавчу службу, щоб примусово стягнути гроші на дитину. 

Раніше ми розповідали, що українці отримуватимуть більше грошей за народження дитини. Так, по 50 тисяч гривень батькам платитимуть з 2026 року. Ще ми писали, що держава забезпечує мінімальні потреби дитини, якій один із батьків не платить аліменти. Однак така допомога є тимчасовою.

суд виплати діти гроші аліменти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації