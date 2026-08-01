Нові правила для призначення пенсій: як рахуватимуть страховий стаж з серпня

Людина з документами і ноутбуком, гроші й копійки. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

В Україні змінюється призначення пенсій в контексті підтвердження страхового стажу та збору документів для оформлення виплат. Також певні періоди роботи будуть враховані у стаж навіть у разі, якщо роботодавець не платив єдиниий внесок.

Як повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ), зміни до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" набуть чинності з 2 серпня 2026 року, інформує Новини.LIVE.

Які зміни відбудуться з пенсіями

В Україні діятиме новий порядок зарахування страхового стажу. До нього включатимуть окремі періоди роботи, навіть якщо роботодавець не сплатив єдиний внесок, але звітував про нарахування зарплати та внесків у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі періоди враховуватимуться, коли ПФУ визначатиме право громадянина на пенсію. При цьому вони не обов’язково впливатимуть на розмір виплат.

Також спрощується збір документів, на підставі яких призначають пенсію. ПФУ більше не знадобляться довідки, які вже містяться у державних реєстрах. Держструктуру зобов’яжуть надавати допомогу людям в отриманні документів, необхідних для призначення чи перерахунку пенсії.

Якщо трудова книжка відсутня або в ній відусутні потрібні записи, страховий стаж підтверджується:

даними з реєстру застрахованих осіб;

довідками;

виписками з наказів;

відомостями про виплату зарплати;

документами про банківські перекази.

Також для підтвердження страхового стажу без трудової книжки можна буде залучити двох свідків або отримати рішення суду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, членам родин загиблих (померлих) військових надається право оформити пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Мінімальна гарантована державою сума виплат у 2026 році становить 12 810 гривень.

Гроші отримують усі непрацездатні члени родини, серед яких батьки, дружини (чоловіки), а також одній дитині загиблого військового. Також Кабмін України затвердив, що ці виплати щороку підлягатимуть індексації. Тобто сума фіндопомоги зростатиме.

Раніше Новини.LIVE писали, що Пенсійний фонд деяким українцям нараховує пенсію поза графіком. Йдеться про учасників бойових дій, людей з інвалідністю через війну тощо. Як правило, ці пенсіонери отримують свої гроші до 10 числа щомісяця.

Також Новини.LIVE розповідали про одноразову виплату від ПФУ. Йдеться про гроші, які пенсіонер не отримав вчасн через затримку перерахунку пенсії чи оформлення документів. У такому разі всю заборговану суму виплачують одним платежем.