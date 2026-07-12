Яку мінімальну пенсію отримують ліквідатори ЧАЕС: відповідь ПФУ

Пенсіонери., гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Пенсія деяких українців у 2026 році сягатиме позначки у 20 000 гривень. Такі виплати надаватимуть ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За умови, що вони отримали інвалідність через події на атомній електростанції.

Як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ), держава встановила для таких громадян гарантований мінімальний розмір пенсії, передає Новини.LIVE.

Кому призначають підвищену пенсію

На мінімальну пенсію впливають група інвалідності та показник середньої зарплати по країні, з якої сплачувалися страхові внески у попередньому році. Держава гарантує, що:

особам з інвалідністю І групи — виплачують 100% середньої зарплати;

особам з інвалідністю ІІ групи — 80%;

особам з інвалідністю ІІІ групи — 60%.

Саме за цією формулою Пенсійний фонд щороку проводить автоматичний перерахунок.

Мінімальна пенсія ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС переглядається щороку.

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Яку пенсію виплачують у 2026 році

Цього року Пенсійний фонд, під час розрахунку, використав показник середньої зарплати за 2025 рік — 20 653,55 гривні. Та 1 березня відбувся перерахунок мінімальної пенсії, тож ліквідатори аварії на ЧАЕС отримують:

20 653,55 гривень — люди з інвалідністю І групи;

16 522,84 гривень — особи з інвалідністю ІІ групи;

12 392,13 гривень — громадяни з інвалідністю ІІІ групи.

При цьому у ПФУ підкреслють, що гарантований державою мінімум може змінюватися якщо, наприклад, пенсіонер має право на пенсію за особливі заслуги перед Україною. У такому разі цю доплату призначать окремо.

Як повідомляли Новини.LIVE, жінкам, які народили або офіційно всиновили п'ятьох чи більше дітей і виховали їх щонайменше до 6 років, встановлюють доплату до пенсії. У 2026 році така надбавка може становити понад 1 000 гривень. Гроші нараховуються щомісяця.

Ще Новнни.LIVE писали, що пенсіонерам треба надавати інформацію про усі зміни, які можуть вплинути на пенсію, до ПФУ. Якщо цього не зробити, можуть нарахувати зайві кошти, які потім змусять повернути.