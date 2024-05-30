Допомога для дітей в 11 тис. грн — хто отримає нові виплати

Діти граються в кімнаті. Фото: Pexels

В Україні родинам, які тимчасово прихистять дітей, котрі залишилися без батьківського піклування, виплачуватимуть нову соціальну допомогу. Йдеться про запровадження програми "Дитина не одна", в рамках якої можна отримати до 11 тис. гривень.

Про це повідомили в українському уряді.

Читайте також:

Програма "Дитина не одна"

Як зазначають в Кабінеті міністрів, програма "Дитина не одна" пошириться на дітей без батьківського піклування, однак, які не мають відповідного статусу і їх тимчасово утримують родичі, знайомі, віддані у притулки та дитячі будинки.

Оскільки процес оформлення відповідного соціального статусу для дитини довготривалий (до шести місяців), на цей період держава виплачуватиме допомогу. Кошти зможуть оформити за таких умов:

у разі загибелі одного із батьків, а інший не виховує дитину;

у разі перебування батьків у російському полоні;

у разі потрапляння в окупацію;

у разі зникнення безвісти та їх розшуку;

у разі перебування у місцях позбавлення волі в РФ.

Для отримання допомоги людина, яка взяла дитину на тимчасове виховання, має постійно проживати в Україні. Також виплату можуть оформити прийомні батьки та батьки-вихователі.

Які суми допомоги зможуть отримати діти

Розміри допомоги залежать від віку дитини та наявності інвалідності:

6,407 тис. грн — отримають діти до шести років;

7,99 тис. грн — призначені для дітей 16 — 18 років;

8,97 тис. грн — отримають діти до шести років, які мають інвалідність;

11,186 тис. грн — виплатять дітям віком 16 — 18 років, які мають інвалідність.

Із відповідними заявами можна звертатися в органи соцзахисту населення, Центри надання адміністративних послуг, виконавчі ради територіальних громад.

Нова допомога дітям. Джерело: Кабмін

Як отримати нові виплати дітям. Джерело: Кабмін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні під час війни держава продовжує надавати фіндопомогу на дітей. Зокрема, суттєву підтримку батьки можуть оформити у випадку народження дитини.

Також ми писали, що з 1 червня цього року для внутрішньо переміщених осіб запрацюють нові правила. Очікується, що переселенцям почнуть надавати субсидії на оренду житла.