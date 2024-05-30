Допомога для дітей в 11 тис. грн — хто отримає нові виплати

Нові дитячі виплати — хто і як може отримати 11 тис. гривень
В Україні родинам, які тимчасово прихистять дітей, котрі залишилися без батьківського піклування, виплачуватимуть нову соціальну допомогу. Йдеться про запровадження програми "Дитина не одна", в рамках якої можна отримати до 11 тис. гривень.
Про це повідомили в українському уряді.
Програма "Дитина не одна"
Як зазначають в Кабінеті міністрів, програма "Дитина не одна" пошириться на дітей без батьківського піклування, однак, які не мають відповідного статусу і їх тимчасово утримують родичі, знайомі, віддані у притулки та дитячі будинки.
Оскільки процес оформлення відповідного соціального статусу для дитини довготривалий (до шести місяців), на цей період держава виплачуватиме допомогу. Кошти зможуть оформити за таких умов:
- у разі загибелі одного із батьків, а інший не виховує дитину;
- у разі перебування батьків у російському полоні;
- у разі потрапляння в окупацію;
- у разі зникнення безвісти та їх розшуку;
- у разі перебування у місцях позбавлення волі в РФ.
Для отримання допомоги людина, яка взяла дитину на тимчасове виховання, має постійно проживати в Україні. Також виплату можуть оформити прийомні батьки та батьки-вихователі.
Які суми допомоги зможуть отримати діти
Розміри допомоги залежать від віку дитини та наявності інвалідності:
- 6,407 тис. грн — отримають діти до шести років;
- 7,99 тис. грн — призначені для дітей 16 — 18 років;
- 8,97 тис. грн — отримають діти до шести років, які мають інвалідність;
- 11,186 тис. грн — виплатять дітям віком 16 — 18 років, які мають інвалідність.
Із відповідними заявами можна звертатися в органи соцзахисту населення, Центри надання адміністративних послуг, виконавчі ради територіальних громад.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні під час війни держава продовжує надавати фіндопомогу на дітей. Зокрема, суттєву підтримку батьки можуть оформити у випадку народження дитини.
Також ми писали, що з 1 червня цього року для внутрішньо переміщених осіб запрацюють нові правила. Очікується, що переселенцям почнуть надавати субсидії на оренду житла.
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