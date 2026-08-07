Неякісні послуги у спортзалі: як українцям повернути гроші за абонемент

Жінка у спортзалі, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Купівля абонемента до спортзалу чи басейну — це не лише оплата за можливість тренуватися. Насправді в цей момент між клієнтом і закладом укладається договір, а отже споживач отримує певні права. Якщо ж обіцяні послуги не надаються або їхня якість не відповідає заявленій, українці можуть вимагати повернення коштів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Що варто перевірити до оплати

Фахівці радять не поспішати оплачувати абонемент лише через акцію чи знижку. Перед покупкою необхідно уважно ознайомитися з умовами користування. Зокрема, варто дізнатися:

на який строк діє абонемент;

чи можна призупинити або "заморозити" його дію;

за яких умов можливе повернення коштів;

який графік роботи закладу;

які додаткові правила або обмеження діють для відвідувачів.

Усі ці умови адміністрація зобов'язана повідомити клієнту ще до моменту оплати.

Яку інформацію повинен надати спортзал

Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", власник спортивного клубу або басейну повинен надати повну інформацію про перелік послуг, їхню вартість, правила відвідування та можливі додаткові платежі. Крім того, у закладі обов'язково має бути облаштований куточок споживача з інформацією про підприємство та порядок надання послуг.

У яких випадках можна повернути гроші

Якщо спортзал або басейн не виконує своїх зобов'язань, клієнт має право вимагати повернення коштів або розірвання договору. Наприклад, підставою для цього можуть бути:

закриття басейну на ремонт;

несправне або недоступне тренажерне обладнання;

скасування тренувань чи інших послуг, які були заявлені під час продажу абонемента.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що якщо послуги надаються не в повному обсязі або їхня якість не відповідає умовам договору, споживач має законне право вимагати компенсацію.

Що робити, якщо гроші відмовляються повертати

Спочатку рекомендується звернутися до адміністрації закладу з усною або письмовою вимогою врегулювати ситуацію.

Якщо ж домовитися не вдалося, споживач може подати офіційне звернення до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем знаходження спортзалу чи басейну. Саме цей орган контролює дотримання законодавства у сфері захисту прав споживачів.