Не лише паї: які земельні ділянки українці можуть отримати безкоштовно

Фермер, земельна ділянка. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Багато українців можуть безкоштовно отримати земельну ділянку. Але через воєнний стан правила змінилися. Зараз оформити землю вдасться лише деяким категоріям громадян, а для більшості діє тимчасова заборона.

Які земельні ділянки можна отримати безкоштовно, що змінилося під час війни та кому все ж дозволять оформити землю, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Земельний кодекс України.

Яку землю можна отримати безкоштовно

За Земельним кодексом українці мають право один раз безкоштовно отримати земельну ділянку державної або комунальної власності для різних потреб.

Максимальні площі такі:

до 2 гектарів — для ведення особистого селянського господарства;

до 0,12 гектара — для садівництва;

до 0,25 гектара — для будівництва будинку в селі;

до 0,15 гектара — у селищі;

до 0,10 гектара — у місті;

до 0,10 гектара — для дачного будівництва;

до 0,01 гектара — для будівництва гаража.

Що змінилося через воєнний стан

Після початку повномасштабної війни правила тимчасово змінили.

Зараз заборонено:

безкоштовно передавати більшість земель державної та комунальної власності у приватну власність;

видавати дозволи на розробку документації для такої передачі;

оформлювати відповідну землевпорядну документацію.

Такі обмеження діють відповідно до Закону №2145-IX, який був ухвалений у березні 2022 року.

Кому землю все ж можуть передати

Попри загальну заборону, закон передбачає кілька винятків. Безкоштовно оформити земельну ділянку можуть:

власники будинків чи інших об'єктів нерухомості, які розташовані на цій землі;

люди, чиє житло було знищене через російську агресію, якщо право власності на нього офіційно припинене через знищення;

громадяни, які користувалися земельною ділянкою ще до набрання чинності Земельного кодексу.

Саме на ці випадки тимчасова заборона не поширюється.

Чи можна зареєструвати право власності

Навіть якщо місцева рада після 24 лютого 2022 року ухвалила рішення про безоплатну передачу земельної ділянки, зареєструвати право власності у більшості випадків зараз не вийде.

Винятком є лише випадки, прямо передбачені законодавством.

Що буде із земельними паями

Для власників земельних паїв діють інші правила. Заборона на безкоштовну передачу землі під час воєнного стану не стосується виділення паю в натурі. Тобто люди, які мають сертифікат на земельний пай, як і раніше можуть оформити свою ділянку.

Як оформити пай

Для цього власнику сертифіката потрібно звернутися до сільської, селищної або міської ради із заявою про виділення земельної частки в натурі. Після того як місцева рада ухвалить рішення, його можна використати для державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

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