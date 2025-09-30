Чи відбудеться девальвація гривні — українцям натякнули, чого чекати далі

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Через повномасштабну війну з РФ фінансовий ринок України продовжує перебувати під тиском, однак у найближчі пів року суттєвої девальвації гривні не відбудеться. Стабільність курсу забезпечується високими золото-валютними резервами.

Про це сказав в етері програми Ранок.LIVE фінансовий аналітик Віктор Гальчинський.

Реклама

Читайте також:

Що буде з курсом гривні

Експерт пояснив, що курсові коливання відбуваються постійно, але Національний банк України має всі можливості та ресурси запобігати цим коливанням. Девальвація гривні більш реальна лише за однієї умови.

"Можна припустити, що в період миру, коли інтерес до допомоги з боку України зменшиться, то тоді, звичайно, такі сценарії реальні", — розповів Віктор Гальчинський.

При цьому фінансовий аналітик наголосив, що у бюджеті на 2026 рік середній курс долара у 45 грн порахували із запасом.

"Закладається запас, за яким держава зможе функціонувати й фінансувати, якщо коливання курсу сягнуть 45 грн за долар", — підкреслив експерт.

На думку Гальчинського, курс у 45 гривень за долар у 2025 році можливий за найгіршого сценарію, якщо відбудуться якісь негативні події на фронті.

Нагадаємо, що у вересні вартість долара в Україні коливалася в межах від 41,1 до 41,4 гривні. Відомо, чи варто чекати докорінних змін з курсом у жовтні. Дізнавайтесь також, у якій валюті зараз краще зберігати заощадження.