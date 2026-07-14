Навіть без мобільного покриття: ПриватБанк готує нову функцію для клієнтів

Застосунок Приват24, жінка біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

У майбутньому клієнтам ПриватБанку більше не обов'язково буде мати мобільний зв'язок, щоб підтвердити банківську операцію. У банку вже працюють над новою системою верифікації, яка працюватиме лише через інтернет.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на dev.ua.

Як відбуватиметься підтвердження операцій

У банку пояснили, що завдяки новій функції підтверджувати операції можна буде без SIM-картки та мобільного покриття. Для цього знадобиться лише доступ до інтернету. Потрібен буде Wi-Fi, Starlink або будь-яке інше підключення.

Таке рішення насамперед розробляють для військових, які часто перебувають там, де немає покриття мобільних операторів.

Коли з'явиться нова функція

Зараз у ПриватБанку працює спеціальна робоча група, яка займається створенням сервісів для військових. В першу чергу хочуть зробити так, щоб клієнти могли користуватися банківськими послугами навіть без мобільної мережі.

Поки що ця можливість ще недоступна для клієнтів. Вона перебуває на етапі розробки та тестування. Тож про запуск сервісу повідомлять окремо.

Також у банку наголосили, що створення таких сервісів потребує значних вкладень у технології та кібербезпеку. Водночас підкреслили, що для них це питання не економії чи прибутку, а підтримки українських військових.

"Ми готові вкладати ресурси, щоб гарантувати захисникам та захисницям комфорт і безпеку їхніх коштів", — зазначили у ПриватБанку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк запустив у застосунку Приват24 новий сервіс для фізичних осіб-підприємців. Він дозволяє ФОПам 1–3 груп автоматично сформувати податкову декларацію, підписати її через SmartID, надіслати до ДПС і одразу сплатити податки — усе безпосередньо зі смартфона.

Також Новини.LIVE писали, що ПриватБанк попередив клієнтів про нову хвилю фішингових атак. Шахраї надсилають електронні листи, замасковані під офіційні повідомлення від банків або державних установ, із шкідливими файлами чи посиланнями, які можуть надати зловмисникам доступ до пристроїв і банківських рахунків.