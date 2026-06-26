Нафтогаз пропонує новий спосіб оплати та контролю рахунків

Газова плита, підрахунки, платіжки та гроші. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пропонує своїм клієнтам новий спосіб оплати та контролю комунальних рахунків за послугу газопостачання. Йдеться про сервіс, де з 10-го числа щомісяця доступний аналог платіжок.

Про те, який варіант взаємодії пропонує Нафтогаз, розповідають Новини.LIVE.

Що треба знати про новий спосіб контролю за рахунками у Нафтогазі

Як зазначають у компанії, клієнти можуть почати користуватися сучасним варіантом оплати за газ у вигляді електронних платіжок. Окрім того, що такий формат є більш екологічним, він буде весь час під рукою завдяки мобільному застосунку "Куб".

"Паперові платіжки на всяк випадок? Час залишити їх у минулому. Сьогодні сплачувати за газ можна значно простіше — через застосунок КУБ. Усі платіжки та історія оплат зберігаються в одному місці, тож потрібна інформація завжди під рукою", — йдеться у повідомленні.

У застосунку клієнти зможуть:

передавати дані з лічильника;

оплачувати за газ;

переглядати історію розрахунків;

контролювати використання газу;

керувати різними особовими рахунками в єдиному профілі.

Згідно з правилами, цифровий формат рахунків доступний клієнтм з 10-го числа, тоді як паперові відправляються після 20-го.

Також сервіс "Куб" надає різні послуги, зокрема, є можливість миттєвого оформлення потрібних документів щодо рахунків:

аку звірки;

довідки на пільги/субсидії;

підтвердження про відсутність боргів.

Окрім того, у "Кубі" громадяни можуть пройти тест на право оформлення субсидії.

Як клієнтам відмовитися від паперових квитанцій

Завдяки сучасним сервісам власники особових рахунків можуть сміливо відмовитися від старого формату платіжок, обравши єдиний варіант у вигляді цифрових рахунків.

У газопостачальній компанії передбачили можливість відмови від паперових платіжок в особистому кабінеті на сайті. Для цього необхідно:

авторизуватися та зайти у власний кабінет;

обрати опцію "Налаштування";

перейти в розділ "Отримувати рахунки онлайн".

Водночас у застосунку "Куб" громадяни можуть перейти на електронну платіжку в розділі "Рахунок". Зокрема, після чергового здійснення розрахунків потрібно буде натиснути на кнопку "Відмовитись від паперової платіжки".

Ще Новини.LIVE розповідали, що Нафтогаз рекомендував громадянам, які мають в оселях газові плити, подбати про власну безпеку та звернути увагу на пристрої, що гарантують регулярний контроль за якістю повітря та допомагають відстежувати витоки газу. Зокрема, є недорогі та надійні сигналізатори газу. Такі варіанти можуть коштувати близько 1 200 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Нафтогазі пояснили, чому іноді нараховують громадянам вищі суми у платіжках за блакитне паливо. Як правило, інші суми надходять через порушення правил щодо передачі даних з лічильників. Йдеться про своєчасність отримання даних з 28 по 5 число, інакше сума буде залежати від середньорічного об’єму використання газу за останній рік.