Можна втратити пенсію: як за кілька хвилин перевірити, чи все гаразд з виплатами

Пенсіонер за ноутбуком. гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Українці похилого віку можуть прямо з дому перевірити, чи успішно вони пройшли обов'язкову ідентифікацію. Для цього знадобиться кілька хвилин. Якщо цього не зробити вчасно, виплату пенсії можуть призупинити. Тож варто переконатися, що всі дані вже є в Пенсійному фонді.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України в Донецькій області.

Перевірити результат можна через сервіс "Моя ідентифікація" на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Якщо інформацію про проходження ідентифікації видно в особистому кабінеті, це значить, що процедура виконана, а виплату пенсії вам продовжать.

Як перевірити інформацію

Для цього потрібно:

зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

увійти до особистого кабінету за допомогою КЕП, "Дія.Підпису" або через ID.GOV.UA;

у меню зліва вибрати розділ "Моя ідентифікація";

переглянути дату останньої ідентифікації та спосіб, у який вона була проведена.

Для чого це потрібно

Фізична ідентифікація є обов'язковою для деяких категорій пенсіонерів. Якщо її не пройти вчасно, можна втратити пенсію до моменту підтвердження особи.

Ось тому пенсіонерам радять не чекати повідомлень, а самостійно перевіряти статус ідентифікації через онлайн-сервіс ПФУ. Це займає лише кілька хвилин і допоможе уникнути проблем із нарахуванням виплат.

Якщо у розділі "Моя ідентифікація" відображається дата останнього проходження процедури, це означає, що Пенсійний фонд зарахував її успішно. У такому разі пенсіонеру не потрібно повторно звертатися до установи, а виплата пенсії продовжуватиметься як завжди.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці з інвалідністю можуть оформити пенсію за наявності необхідного страхового стажу. Водночас Пенсійний фонд може відмовити у призначенні виплат, якщо заявник не має права на пенсію або подав неповний пакет документів. Для оформлення пенсії необхідно надати заяву, документи, що посвідчують особу, підтвердження страхового стажу та медичний висновок, а в окремих випадках — додаткові довідки.

Також Новини.LIVE писали, що учасники бойових дій мають право на спеціальні доплати до пенсії. У 2026 році розмір щомісячної надбавки зріс до 648 гривень, адже її обчислюють як 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Крім того, для цієї категорії пенсіонерів гарантовано мінімальний розмір пенсійної виплати — 6 197 гривень.