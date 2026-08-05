Мінімальні оклади та премії: що увійде у зарплату держслужбовця у серпні

Жінка в офісі, гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року працівникам державних органів нарахують гарантовані посадові оклади, премії, різноманітні надбавки та матеріальну допомогу, що будуть обмежені мінімальними та максимальними рамками. Відомо, які ліміти на суми та правила будуть актуальні цього місяця.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на закон 4282-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад".

Які оклади гарантують держслужбовцям у серпні

Згідно із нормами закону, у серпні 2026 року працівникам на державній службі не можуть нараховувати посадові оклади нижче за мінімально затверджений рівень. Гарантовані показники цього року переглянули.

Заробітна плата держслужбовців має дві основні складові:

Стала — складається з окладу, надбавок за вислугу років та за ранг державного службовця (не більше 70%); Варіативна — складається з місячної чи квартальної премії залежно від власного внеску у результат роботи, річної премії (не більше 30%).

Загальна суми зарплатні буде формуватися на основі:

посадового окладу;

надбавки за ранг держслужбовця;

доплати за вислугу років;

місячної/квартальної премії;

компенсації за додаткове навантаження;

компенсації за вакантною посадою;

відпускної допомоги;

матеріальної допомоги на побутові питання;

інших доплат, передбачених законодавством.

При цьому мінімальний посадовий оклад державного службовця не може бути меншим за 2,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних (у 2026 році - 3 328 грн). З огляду на це, мінімально гарантована сума стартуватиме з 8 320 грн.

Максимальна сума окладу на посадах керівників державних органів першого типу, юрисдикція яких охоплює всі області, обмежена 15 мінімальними посадовими окладами. Таким чином, у серпні максимально нарахують 124 800 грн окладу (15 × 8 320 грн).

Розміри премій, доплат та надбавок на держслужбі

Варіантивна складова заробітної плати державних службовців також має свої обмеження. Зокрема, для премії встановлені такі ліміти:

місячна премія — 30% від окладу за місяць;

квартальна премія — 90% від окладу;

загальна премія за рік — 30% фонду зарплати за рік.

Надбавка за вислугу років становить 2% від окладу за кожен рік стажу держслужби, проте не більше 30%.

Матеріальна допомога під час виходу держслужбовців у щорічну основну відпустку з терміном у 30 днів не зможе перевищувати середньомісячний дохід.

На 2026 рік затверджені такі розміри на надбавки до окладів за ранги:

перший ранг — 1000 грн;

другий ранг — 900 грн;

третій ранг — 800 грн;

четвертий ранг — 700 грн;

п'ятий ранг — 600 грн;

шостий ранг — 500 грн;

сьомий ранг — 400 грн;

восьмий ранг — 300 грн;

дев'ятий ранг — 200 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як змінилась зарплата у центральних органах судової влади. За даними Мінфіну, Верховний Суд нараховує найбільшу зарплату суддям. За останні шість місяців року сума зросла на 140 000 грн, до 446 720 грн. На початку року платили 307 310 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що в країнах єврозони темпи зростання зарплати прискоряться наприкінці року. Зокрема, у III-IV кварталах показник підвищиться до 2,6%, у I кварталі 2027 року — до 2,7%. Водночас у фінансовому комітеті ВРУ зазначили, що в Україні теж важливе послідовне підвищення соцстандартів і мінімальної зарплати.