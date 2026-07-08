Мінімальні держгарантії: кому передбачена пенсія у 3 540 грн

Жінка похилого віку, гроші у гаманці. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, кому передбачені виплати у зв’язку з втратою годувальника. Згідно з чинними нормами законодавства, мінімально гарантована пенсія призначається лише деяким непрацездатним членам родини померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності на день смерті страхового стажу.

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на ПФУ.

Кому передбачена пенсія у зв’язку з втратою годувальника

За інформацією фонду, призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника відбувається відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Пенсія може надаватися для непрацездатних членів родини померлого годувальника, який їх утримував. Проте право на таку мінімальну державну підтримку мають не всі родичі, а тільки ті, хто підпадає під визначені нормами законодавства категорії:

Чоловік/дружина, батьки, якщо мають інвалідність або досягли пенсійного віку; Неповнолітні діти, а також старші 18 років, якщо мають інвалідність, встановлену до цього віку; Діти, які здобувають освіту на денній формі, віком до 23 років; Сироти, яким не більш ніж 23 роки; Члени родини осіб, зниклих безвісти, за умови, що перебували на їх утриманні; Чоловік/дружина, а за їх відсутності — один із батьків, брат, сестра, дідусь/ бабуся померлого, якщо не працюють та здійснюють догляд за його дитиною (дітьми) до восьми років.

Який мінімальний розмір пенсії у 2026 році

Згідно із законодавством, розмір мінімально гарантованої пенсії залежить від числа непрацездатних членів родини. А саме:

для одного члена родини нарахують 50% пенсії за віком померлого годувальника;

для двох і більше — 100% такої пенсії, розподіленої між ними порівну.

Гранична нижня межа для таких виплат залежно від кількості одержувачів становить:

для одного непрацездатного члена родини — 2 361 грн;

для двох громадян — 2 833 грн;

для трьох і більше — 3 541 грн.

Згідно з правилами, виплати нараховують до завершення непрацездатності одержувача, а для громадян похилого віку виплати призначаються довічно.

Для оформлення пенсії можна звернутися такими двома способами:

особисто до сервісного центру Пенсійного фонду;

дистанційно через вебпортал е-послуг ПФУ/портал "Дія".

Ключовою умовою є прохання подати заяву упродовж 12 місяців після смерті годувальника, інакше людина може втратити можливість своєчасного призначення виплат.



Раніше Новини.LIVE повідомляли, що наприкінці літа деякі категорії українців зможуть отримати фіндопомогу до пенсії. Розмір виплат буде залежати від певних статусів, зокрема, декому нарахують 650 грн. Розраховувати на відповідні виплати зможуть рідні загиблих чи ветеранів війни, а також загиблих захисників, якщо не одружилися повторно.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що у ПФУ уточнили правила врахування страхового стажу для пенсії за різних обставин. У фонді надали вичерпний список документів для його підтвердження для безробітних, студентів та військових. Також пояснили, чим відрізняється страховий стаж від трудового.