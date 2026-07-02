Мінімальна пенсія УБД: на яку суму розраховувати у 2026 році

Військові ЗСУ, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Учасникам бойових дій не повинні платити пенсію нижчу за 6 197 гривень. Якщо сума виходить меншою, Пенсійний фонд автоматично доплачує різницю. Крім того, ветерани мають право на щомісячні надбавки та низку соціальних пільг.

Про це розповідають у Пенсійному фонді України, повідомляє Новини.LIVE.

Після березневої індексації саме 6 197 гривень стали мінімально гарантованим розміром пенсії для учасників бойових дій. Якщо людина через стаж чи інші обставини має право на меншу пенсію, доплату призначають автоматично — звертатися із заявою не потрібно.

Втім, фактичний розмір пенсії може бути більшим. Він залежить від страхового стажу, тривалості військової служби, зарплати, а також умов проходження служби. Для військових пенсіонерів діє окремий порядок розрахунку, за яким кожен додатковий рік вислуги може збільшувати суму виплат.

Окрім основної пенсії, ветеранам щомісяця доплачують додаткові виплати. Зокрема, це підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також цільова грошова допомога у розмірі 40 гривень. Якщо законом передбачені інші надбавки, їх також додають до пенсії.

Ще одна важлива пільга стосується страхового стажу. Період безпосередньої участі в бойових діях зараховується за пільговим принципом: один місяць служби рахується як три місяці страхового стажу. Це може суттєво вплинути на майбутній розмір пенсії.

Після виходу на пенсію учасники бойових дій також зберігають право на низку пільг. Серед них — 75-відсоткова знижка на оплату житлово-комунальних послуг, пільги на оплату житла, газу та квартплати, а також безкоштовне санаторно-курортне лікування або грошова компенсація замість нього.

Щоб оформити пенсію, можна особисто звернутися у відділення ПФУ або подати заяву онлайн. Для цього потрібно подати документи, що підтверджують статус учасника бойових дій, страховий стаж і розмір грошового забезпечення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що до Дня Незалежності деяким пенсіонерам і людям зі спеціальним статусом виплатять разову допомогу. Найбільше — до 3 100 грн, залежно від групи інвалідності або пільгової категорії. Частина людей отримає гроші автоматично разом із пенсією, іншим доведеться подати заяву в ПФУ або ЦНАП.

Також Новини.LIVE писали, що пенсіонери з радіаційно забруднених територій можуть отримувати доплату понад 2 500 гривень до пенсії. Оформити її можна через спецкомісії при обладміністраціях, якщо можна підтвердити проживання у цих зонах.