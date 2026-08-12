Люди з інвалідністю отримають до 2 500 доларів: умови

Люди похилого віку, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року міжнародна гуманітарна організація "Save the Children in Ukraine" реалізує проєкт фінансової підтримки українського населення, що постраждало через війну. У його рамках вразливим категоріям громадян, зокрема пенсіонерам та людям з інвалідністю, нададуть гранти на розвиток власної справи до 2 500 доларів.

Про це розповідає видання Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організації.

Що передбачає програма допомоги для мікробізнесу

Йдеться про старт нового проєкту "Save the Children" ("Врятуймо дітей") з підтримки мікробізнесу для тих, хто хоче започаткувати, розвинути або відновити власну справу. Взяти участь в ньому зможуть жителі низки громад Дніпропетровській області:

Дніпровської;

Слобожанської;

Підгородненської;

Жовтоводської;

Кам'янської.

Організація запропонує надання індивідуальної фінансової допомоги для підприємців. Водночас участь у проєкті буде пріоритетна:

для тих, чиї бізнеси постраждали від війни;

для жінок-підприємиць, які були змушені переїхати;

для родин із дітьми;

для літніх людей;

для осіб з інвалідністю;

для одиноких батьків;

для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Проєкт передбачає обов’язкове подальше навчання у вигляді двох офлайн-сесії у Дніпрі та шести онлайн-сесій, підготовку та конкурсний відбір бізнес-планів, а також надання індивідуальної грошової допомоги до 2 500 доларів для переможців.

Як подати заявку для участі у програмі

Ті, хто бажають долучитися до проєкту міжнародної гуманітарної організації "Save the Children in Ukraine", мають обов’язково пройти попередню реєстрацію. Для цього потенційним учасникам необхідно заповнити реєстраційну форму.

"Реєстрація відкрита до отримання необхідної кількості заявок. Перевага надаватиметься учасникам, які відповідають критеріям вразливості", — додали організатори.

Згідно з умовами, гранти можна буде використати, зокрема:

на обладнання та інструменти;

оренду та облаштування приміщення;

купівлю сировини;

створення робочих місць;

на необхідні послуги для бізнесу;

на транспортування;

інші потреби для розвитку бізнесу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні у низці громад Львівської області для внутрішньо переміщених осіб доступна грошова допомога у сумі 10 800 грн. Йдеться про реалізацію програми від Агенції Організації Об'єднаних Націй. Водночас, важливо, щоб дохід на одну особу в родині не перевищував певний розмір.

Ще Новини.LIVE писали про те, що фонд "Карітас України" виплачує допомогу для громадян, які залишили свої оселі через війну. Йдеться про виплати для купівлі дров, вугілля або брикетів, а також на покриття рахунків за комунальні послуги. Отримати допомогу зможуть тільки вразливі категорії населення.