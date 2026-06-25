Лікарняні у 100% від зарплати без стажу: хто отримає у липні

Лікар з пацієнтом, гаманець з грошима. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні громадяни можуть розраховути на надання виплат з тимчасової непрацездатності у різних частках від середньої заробітної плати на основі наявності певної кількості страхового стажу. Проте низка категорій громадян може розраховувати на лікарняні у розмірі 100% доходу навіть за відсутності необхідного стажу.

Про те, для кого діють особливі правила, повідомляють Новини.LIVE.

Який відсоток від середньої зарплати надають за лікарняними

Питання визначення та нарахування виплат з тимчасової непрацездатності регулює закон 1105-XIV "Про загальнообов’язкове державне соцстрахування". Згідно з ним, застрахованим особам надане право на допомогу в розмірі 100% середньої зарплати за умови наявності стажу у більш ніж вісім років.

Дещо нижчий відсоток від середньоденного доходу працівника буде за меншої тривалості стажу:

від п'яти до восьми років ― 70%;

від трьох до п'яти років ― 60%;

до трьох років ― 50%.

У разі меншого стажу, ніж шість місяців, за останні 12 місяців, лікарняні обчислять з фактично виплаченої суми, проте не більш як з мінімальної заробітної плати.

Водночас у законодавстві міститься норма для низки категорій громадян, на яких вищевказані правила не поширюються. Для таких осіб виплата лікарняних у 100% від середнього доходу буде здійснюватися незалежно від стажу.

Хто отримає 100% зарплати без стажу у липні

Як зазначили у Пенсійному фонді, повну суму середньої зарплати нададуть громадянам, які належать до І-ІІІ категорій постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Також у списку на нарахування лікарняних у 100% — громадяни зі статусами: ветерана війни, постраждалого учасники Революції Гідності (рідні загиблих/померлих ветеранів війни).

Відповідні виплати гарантують рідним загиблих/померлих захисників країни, жертвам нацистських переслідувань, донорам, які мають право на пільги.

Крім того, такі суми нададуть: жертвам репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років, що зазнали переслідувань у вигляді позбавлення/обмеження волі, примусового відправлення до психіатричних закладів.

Передбачають такі виплати для деяки програмістів (працівників компаній-резидентів Дія.City). Для них допомогу з тимчасової непрацездатності виплачують незалежно від тривалості стажу та розраховують на основі зарплати, з якої фактично сплатились страхові внески.

Лікарняні у 100% від середньої зарплати виплатять у разі тимчасової непрацездатності через нещасний випадок на виробництві/професійне захворювання.

На суму у повному обсязі незалежно від стажу зможуть також розраховувати жінки під час отримання допомоги з вагітності та пологів.

Ще Новини.LIVE розповідали, що ПФУ посилив вимоги до лікарняних. Тепер найменша помилка в документах чи запізнення зі сплатою податків може стати прводом для скороченння або відмови у виплатах. Пенсійному фонду важлива сплата єдиного соцвнеску. Сплатити його необхідно у тому ж місяці, коли людина захворіла. Запізнення з податком бодай на день загрожуватиме ненаданням виплат.

Також Новини.LIVE писали, хто має право на підвищені лікарняні у розмірі до 172 900 грн. Особливий підхід у наданні виплат мають деякі працівники. Сучасна професія може гарантувати максимально можливі суми. Розмір лікарняних має бути в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ.