Долар на чорному ринку змінив тактику — що відбувається з курсом валюти

Після кількаденного зростання офіційний курс долара в Україні знизився на 3 копійки до 43,8627 грн. Котирування у банках майже не змінилися — у середу, 11 березня, купити валюту можна по 44,20 грн, а продати по 43,70 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом пропонують та купують долари приватники.

Курс долара на чорному ринку

У середу, 11 березня, за даними моніторингового сервісу "Курс України", на чорному ринку зберігається висхідна динаміка, яка абсолютно протилежна тій, що спостерігалася добою раніше.

Напередодні американська валюта у приватників дешевшала протягом дня, а сьогодні курс зростає від самого ранку.

О 8:00 долари продавали по 44,088 грн, а купували по 43,921 грн. Маржа при цьому була нижчою ніж протягом останнього тижня — трохи більш як 16 копійок на валютній одиниці.

Опівдні курс зріс до 44,104 грн/дол. у продажу та 43,962 грн/дол. у купівлі. Ближче до 15:00 котирування підскочили ще вище. У продажу ціна сягнула 44,198 грн/дол., а у купівлі — до 44,053 грн/дол.

Курс долара на чорному ринку 11 березня. Фото: скриншот

Що треба знати про чорний ринок валют

Фінансові операції в банках та офіційних обмінниках передбачають чіткі правила та гарантії для клієнтів — вони проводяться легально і з дотриманням усіх вимог безпеки. Натомість, як пояснив фінансист Богдан Яремчик у коментарі Новини.LIVE, на чорному ринку валют покупців часто приваблюють більш вигідним курсом, однак така економія може обернутися серйозними втратами.

"Будь-які операції на нелегальному ринку несуть ризик як фінансових втрат, так і юридичних наслідків. Часто на гачок шахраїв потрапляють жадібні люди, які не хочуть переплачувати, особливо якщо мова йде про великі суми", — наголосив він.

Щоб зменшити ризик стати жертвою шахрайства під час купівлі валюти, варто дотримуватися кількох простих правил:

не погоджуватися на обмін "з рук у руки" без сторонніх свідків або у сумнівних місцях;

насторожено ставитися до пропозицій із курсом, який значно відрізняється від середнього ринкового;

не передавати кошти наперед і не погоджуватися на обмін із відстрочкою;

одразу перевіряти отримані купюри на справжність.

Утім, зауважив експерт, найбезпечнішим варіантом залишається обмін валюти в офіційних пунктах або банках. У таких установах клієнти отримують гарантію законності операцій і можуть бути впевненими у захисті від можливих шахрайських схем.

