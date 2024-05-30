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Курс долара активно прямує вгору — дані НБУ

30 травня 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 31 травня — долар знову подорожчав
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на ринку продовжує рухатись вгору. За рішенням Національного банку України (НБУ), встановлено новий курс американської валюти на 31 травня 2024 року.

Про це свідчать дані регулятора та порталів моніторингу за ситуацією.

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Так, Нацбанк затвердив нові офіційні курси іноземних валют на рівні:

  • долар — 40,50 грн (+0,02);
  • євро — 43,81 92 грн (-0,11);
  • злотий — 10,23 грн (-0,07).

Курс валют у банках

Як інформує сайт Kurs, на готівковому ринку долар подорожчав. У середньому купують за 40,41 грн (+0,05), продають за 41,03 грн (+0,07). Євро у купівлі коштує — 43,70 грн (-0,06), у продажу — 44,53 грн (-0,04).

ПриватБанк знову підвищив курс долара — у купівлі до 40,40 грн (+0,15), у продажу — до 41,00 грн (+0,15). У Райффайзен Банку купують за 40,20 грн (+0,05), продають — за 40,90 грн (+0,05). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,40 грн (0,00), під час продажу — 41,05 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє Minfin, в обмінниках долар знову подорожчав: коштує у купівлі — 41,00 грн (+0,10), у продажу — 41,10 грн (+0,03). Євро купують за 44,45 грн (+0,05), продають — за 44,70 грн (+0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, у 2024 році через підозрілі грошові перекази деяким українцям можуть загрожувати блокування банківських рахунків та величезні штрафи. Для того, щоб не втратити "кревні", важливо знати певні правила.

Ми також писали, що українські банки можуть заблокувати рахунки своїх клієнтів через порушення норм закону "Про запобігання легалізації". У НБУ зазначають, що банки мають право односторонньо розірвати співпрацю з клієнтом.

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