Відео

Валюту хитає — що відбувається з курсом долара на чорному ринку

Дата публікації: 7 листопада 2025 15:50
Оновлено: 15:05
Курс долара на чорному ринку — як змінилася ціна купівлі та продажу валюти
Чоловік тримає долари в руках. Фото: Pexels

Курс долара в Україні від початку листопада змінювався різноспрямовано. В перших числах місяця американська валюта плавно дешевшала в банках, але вже на початку цього тижня впевнено рушила вгору, сягнувши позначки 42,08 грн/дол. станом на ранок 7 листопада. 

Новини.LIVE дослідили, що відбувається з курсом долара на чорному ринку.

За скільки продають долари на готівковому ринку

Обмінний курс на чорному валютному ринку, як свідчать дані на порталі "Курс України" залишається надзвичайно мінливим. На коливання впливають різні фактори: активність торгів, регіональні відмінності та обсяги пропозиції валюти.

О 8:30 ранку п'ятниці, 7 листопада, приватні особи продавали американську валюту за курсом 42,071 грн/дол. Але вже близько 12.00 долар різко додав у вартості, перетнувши позначку 42,091 грн/дол. Проте вже за кілька годин ситуація кардинально змінилася й долар на чорному ринку можна було купити по 42,067 грн.

Курс купівлі долара на чорному ринку

Ситуація з купівлею валюти виявилася набагато спокійнішою. До 10:30 ранку долар приватні особи готові були приймати американську валюту по 42,0 грн/дол. Проте вже близько 14:00 чорний ринок почав "охолоджуватися" і долари приймали вже трохи дешевше — за курсом 41,993 грн/дол.

У які дні найвигідніше купувати долари

Фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE розповів, що найкраще купувати валюту в середині тижня (середа-четвер). Адже, за його словами, на початку тижня (понеділок-вівторок) часто спостерігається відносна стабільність, бо ринки ще "вмикаються". А от наприкінці тижня (у п’ятницю) іноді підвищується спекулятивний рух, адже учасники закривають позиції.

"Тому я рекомендував би купувати валюту у середу або четвер, коли ринок вже "розкручений", але ще є простір для маневру", — підкреслив фінансист.

Якщо ж розглядати ситуацію у розрізі місяця, то варто враховувати, що у перших числах часто зростає попит. Люди отримують зарплати, виплати, і це може створювати тиск на валюту.

Наприкінці місяця часто бувають сплески попиту та волатильності через перерахунки, платежі, виконання бюджетів тощо.

Тому саме друга декада місяця (з 10 по 20 число), на думку Богдана Яремчика, може бути більш комфортним "вікном" для покупки долара. 

Раніше ми розповідали, чим відрізняються "сині" долари від "білих".

Також дізнавайтеся, яких купюр долара та євро краще уникати.

курс валют курс долара долар обмін валют чорний ринок
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
