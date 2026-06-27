Клієнти ПриватБанку можуть отримати 30 000 грн: що треба зробити

Банківське відділення, картка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" мають унікальну можливість отримати грошову винагороду у понад 30 000 грн за здійснення деяких операцій. Долучитися до відповідної програми можна у разі відправлення чи отримання переказів через Western Union.

Про те, як стати претендентом на грошові бонуси, розповідає видання Новини.LIVE.

Як клієнтам отримати у ПриватБанку понад 30 000 грн

За інформацією банку, за операції з відправлення/отримання грошових переказів через Western Union на карти Mastercard банк нараховує грошові бонуси. Скористатися можливістю долучитися до розіграшу грошових компенсацій можна буде до другої декади серпня поточного року.

Банк щомісяця визначає переможців та нараховує на кожному етапі винароду у різних розмірах, що сягатиме понад 30 000 грн.

"Переможці акції отримають кешбек 350, 3 500 або 35 000 грн. Щоб узяти участь в акції, необхідно отримати міжнародний переказ Western Union або надіслати чи отримати переказ Western Union по Україні", — йдеться у повідомленні.

Як взяти участь у розіграші кешбеку від ПриватБанку

Згідно з умовами програми, акція ПриватБанку і Mastercard щодо розіграшу кешбеку передбачає наступне:

Охопить всіх клієнтів, які отримають або надішлють перекази через Western Union; Сума переказу не повинна бути меншою за 1 000 грн (еквівалент у валюті); Участь брати можуть виключно карти Mastercard від Привату; Грошові перекази Western Union можуть відбуватися у гривнях, доларах чи євровалюті; Для участі в акції не потрібна додаткова реєстрація.

У зв'язку з цим всі, хто здійснить такі перекази, дотримавшись вищеперелічених умов, автоматично долучаться до розіграшу грошових бонусів від держбанку.

Зокрема, клієнти можуть отримати міжнародний переказ чи відправити кошти по Україні у такі способи:

у застосунку або на сайті "Приват24";

через термінали самообслуговування/банкомати;

через дзвінок до контакт-центру або онлайн-чат банку;

у банківських відділеннях.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про нові тарифи за перекази у ПриватБанку до кінця літа. Йдеться про стягнення комісії, яку знизили. Пільгові ціни на міжнародні перекази через застосунок чи портал "Приват24" діятимуть до кінця літа. Максимальна сума переказу не повинна перевищувати 29 999 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що клієнти ПриватБанку мають можливість одержувати перекази з-за кордону через застосунок системи Paysera. Очікується, що сервіс полегшить процес відправлення коштів та забезпечить їх зарахування. Інтеграція PrivatMoney у Paysera удосконалить відповідні операції.