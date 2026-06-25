Клієнти ПриватБанку мають розкрити доходи: як визначити суму

Гаманець з грошима та банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Клієнти державного "ПриватБанку" повинні час від часу звітувати про свої щомісячні фінансові надходження у рамках дії вимог закону щодо фінансового моніторингу. Відомо, як клієнту самому визначити суму доходу, щоб уникнути неприємностей.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на відгук на порталі Мінфін щодо роботи банку.

Процедура актуалізації даних у ПриватБанку

Згідно з чинним законодавстом, клієнти банку мають надавати актуальну інформацію для безпечної взаємодії для обох сторін.

У разі надходження від держфінустанови повідомлення з проханням оновити дані клієнт має протягом 30 днів зробити це дистанційно або звернутися до відділення особисто для надання відповідних відомостей та необхідних документів, інакше — загрожуватиме блокування рахунку. Зокрема, необхідно вказати максимальну суму, яка може пересилатися на картку протягом місяця.

Однак, як випливає з одного з повідомлень, деякі клієнти не знають про існування відповідної вимоги і висловлюють здивування на таке прохання працівника банку.

"Вона влаштувала мені справжній допит, запитавши: "Яку максимальну суму вам пересилають на картку?". Вважаю, що такі питання у загальному залі відділення є абсолютно неправомірними та порушують банківську етику. Я відповіла, що буває 3 тисячі гривень. На що менеджер заявила: "Я вам ставлю ліміт на перекази на вашу картку 3 тисячі гривень, якщо вам надішлють більше, вам доведеться звітувати перед банком за надходження", — йдеться у повідомленні однієї з громадянок після проходження процедури актуалізації даних у банку.

Чому потрібно звітувати про доходи перед ПриватБанком

Клієнтам необхідно бути готовими розкрити персональну інформацію. Це передбачено законом 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Як правило, банк пропонує заповнити невелику анкету зі списком запитань. Серед них буде прохання вказати актуальне місце реєстрації та фактичну адресу проживання. Окрім того, в обов'язковому порядку клієнт має назвати максимальний дохід, який може надходити протягом одного місяця.

Попри встановлений законом стандартний місячний ліміт на перекази по Україні у 100 000 грн, клієнти мають надати власну планку надходжень.

При цьому важливо не занизити суму доходу, адже у разі її перевищення громадянину доведеться йти до фінустанови з підтверджувальними документами щодо законності коштів.

Необхідно підрахувати всі можливі суми надходжень та переказів, окрім пересилання між своїми картками.

Актуалізацію клієнти ПриватБанку зобов'язані проходити щонайменше раз на п'ять років. Термін оновлення для кожного є індивідуальним і залежить від рівня ризику для ділових відносин.

Зокрема, клієнти можуть подати актуальні дані дистанційно через мобільний застосунок "Приват24" за такою інструкцією:

У застосунку зайти у повідомлення "Актуалізувати інформацію"; Підтвердити, що немає зв’язків з країнами-агресорами (РФ/Білорусь). Вказати ПІН-код карти для підтвердження; Перевірити та внести особисті дані, якщо змінились; Додати документи (із "Дії"/вибрати зі списку та сфотографувати документ, якщо нема "Дії"); Вказати адресу реєстрації/проживання; Повідомити про соціальний статус; Вказати суму максимального доходу за місяць; Підписати документи.

Ще Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк нарахуває бонуси за деякі фінансові операції. Йдеться про суми від 1 000 до 3 000 грн та шанс виграти iPhone 17 Pro Max. Необхідно лише виконати умови акції під час здійснення переказів за номером телефону. Зокрема, це потрібно зробити через застосунок "Приват24". Такі операції автоматично візьмуть участь в акції.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ПриватБанк може заблокувати рахунки через потребу здійснення перевірок у разі появи підозр щодо законності операцій. Такі обмеження можуть чекати у рамках дії вимог закону щодо фінмоніторингу. Для розблокування потрібно надати підтвердження джерел надходження коштів.