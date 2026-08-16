Клієнти Ощадбанку мають замінити картки: види та умови

Жінка з карткою, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Держфінустанова "Ощадбанк" влітку 2026 року закрила частину старих карток термін дії яких добіг кінця ще на початку повномасштабної війни, з лютого 2022 року. Для отримання доступу до рахунків клієнти мають звернутися до відділення для перевипуску кількох видів карт.

Про те, кому слід замінити картки, розповідає видання Новини.LIVE.

Які картки Ощадбанку підлягали остаточному закриттю

За даними банку, власникам заблокованих старих карток з раніше неодноразово продовженим терміном дії потрібно звернутися до відділень банків для перевипуску.

Йдеться про блокування влітку лише кількох різновидів карт, водночас більшість будуть чинними до 31 грудня 2026 року. Продовження відбулося в автоматичному режимі у зв'язку з воєнним станом.

Анулювали дію карток, за якими:

не відбувалося жодних фінансових операцій з 1 січня 2025 року;

на картковому рахунку залишок дорівнює нулю.

Які види карток після блокування потребують заміни

За інформацією банку, здійснити заміну старих карток можна у відділені, в якому їх було видано, або в регіоні, де було оформлено вперше.

Йдеться про такі банківські картки з різним функціоналом:

Особисті — призначені для власних потреб, розрахунків та отримання бонусів (наприклад, "Моя картка"); Для виплат — картки, передбачені для отримання соцдопомоги, пенсій чи інших цільових надходжень (наприклад, "Картка для виплат"); Преміальні — картки для клієнтів з покращеним додатковим сервісом і перевагами (наприклад, картка Visa Infinite); Зарплатні — дебетові картки для нарахування виплат без кредитних лімітів (картка "Моя зарплатна"); Для молоді — картки для найменших клієнтів (картка "Лайк’ю"); Кредитні — картки з доступом до додаткових коштів у разі потреби (наприклад, картка "Моя кредитка").

В Ощадбанку рекомендують уточнити деталі щодо термінів дії карток та необхідності заміни через такі канали:

контактний центр за номером: 0-800-210-800;

по вебдзвінку на офіційному сайті банку;

через дзвінок у месенджері Viber.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні в Ощадбанку змінилися правила для валютних операцій. Згідно з рішенням Нацбанку, громадянам надали значно ширші можливості через збільшені ліміти. Зокрема, ліміт на операції з купівлі безготівкової валюти підвищили учетверо, а на зняття готівкових коштів та розрахунки за кордоном з гривневих рахунків — удвічі.

Ще Новини.LIVE писали, за яких умов Ощадбанк виплачує на картки кешбек за підписки від 20% до 40%. За даними фінустанови, йдеться про акційну програму, яка поширюється тільки на карти Mastercard, випущені Ощадом. Компенсації обіцяють у разі оплати підписок на сервіси Netflix, ChatGPT Plus та YouTube на офіційних порталах чи в мобільних застосунках.