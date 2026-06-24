Клієнти Ощадбанку безплатно отримають зарядні станції: умови

Відділення Ощадбанку та зарядна станція. Фото: zdnet.com, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Клієнти державного "Ощадбанку" мають можливість безкоштовно отримати зарядні станції та інші пристрої енергоефективності у рамках акції, що триває до кінця липня 2026 року. Для участі в програмі необхідно лише отримати деякі міжнародні перекази.

Про це розповідає видання Новини.LIVE, посилаючись на оголошення банку.

За які перекази дадуть зарядну станцію від Ощадбанку

За даними держфінустанови, йдеться про акцію, що поширюється на операції з отримання міжнародних переказів, після чого такі клієнти зможуть долучиться до розіграшу пристроїв, актуальних під час відключень електричної енергії.

"Міжнародні перекази, які дають більше. Одержувати підтримку від рідних і близьких з-за кордону тепер не лише зручно, а й вигідно. Отримуйте міжнародні перекази на картку Visa через Мобільний Ощад й автоматично беріть участь у розіграші корисних подарунків", — йдеться у повідомленні.

У рамках акційної програми клієнти зможуть стати власниками:

повербанку;

зарядної станції EcoFlow River 3;

зарядної станції EcoFlow Delta 3.

Як долучитися до розіграшу клієнтам Ощадбанку

Для того, щоб взяти участь в акційній програмі Ощадбанку, громадяни повинні дотриматися кількох умов. А саме:

Отримати міжнародний переказ на картку Visa; Переказ повинен надійти через "Мобільний Ощад"; Після отримання коштів клієнта автоматично зарахують до розіграшу.

З огляду на це, від громадян вимагається мінімімум зусиль для того, щоб стати учасником програми, адже не потребує додаткової реєстрації.

Залежно від суми клієнти потенційно можуть отримати:

за перекази від 1000 грн (в еквіваленті) — повербанки;

за перекази від 2000 грн (в еквіваленті) — зарядні станції EcoFlow River 3;

за перекази від 3000 грн (в еквіваленті) — головний приз EcoFlow Delta 3.

Відповідна акція з розіграшу пристроїв для посилення енергонезалежності діятиме до 31 липня 2026 року включно.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Ощадбанк виплатить клієнтам кешбек за один із видів поповнення карток. Передбачається нарахування 0,5% за перші п'ять відправлень коштів. Загалом громадяни зможуть розраховувати на суми до 500 грн. Для цього необхідно дотриматися кількох умов. Відповідна акція дітиме до 31 липня 2026 року.

Ще Новини.LIVE розповідали, як клієнтам Ощадбанку не переплачувати за зміну PIN-коду до карток. Громадяни можуть багаторазово змінювати коди. Однак передбачена комісія у 15 грн за кожну спробу. Водночас, деякі способи дозволять не платити за такий сервіс.