Список продуктів, які варто купити перед святами — це зекономить ваші гроші та час

Напередодні новорічних свят магазини традиційно переповнюються покупцями, а ціни на популярні продукти відчутно зростають. Щоб уникнути передсвяткового ажіотажу, заощадити час і гроші, варто подбати про частину закупів заздалегідь.

Новини.LIVE розповідають, які продукти можна сміливо придбати вже зараз й таким чином добре зекономити.

Які продукти можна купити заздалегідь

Багато продуктів мають тривалий термін зберігання або ж стабільну якість упродовж кількох тижнів, тож купити їх раніше — практичне рішення. Зокрема це:

М’ясо — свинину, яловичину, курятину можна купити наперед, якщо заморозити продукт в герметичній упаковці. Це дозволить уникнути передсвяткових цін та черг у м’ясних відділах. Риба (свіжа або заморожена) — у морозилці вона чудово зберігається кілька місяців. Свіжу можна також заморозити порційно. Це гарантує якість і економію перед святами. Червона ікра — традиційно дорожчає перед Новим роком, тож краще її купувати наприкінці листопада чи на початку грудня. Нерозкриту банку можна зберігати в холодильнику 2–4 місяці (залежно від виробника). Ковбасні вироби — тверді та напівтверді ковбаси зберігаються довго, тому їх варто купувати наперед. За потреби можна заморозити. Сири — тверді та напівтверді сири добре зберігаються у вакуумній упаковці або в пергаменті в холодильнику. Перед святами ціни на сир традиційно зростають, тому купити заздалегідь — вигідно. Яйця — базовий інгредієнт для салатів, закусок, десертів та випічки. Перед святами попит на них різко зростає, що часто провокує підвищення цін. Купивши заздалегідь, ви уникнете переплати, а при правильному зберіганні вони залишаться свіжими кілька тижнів. Овочі — картопля, морква, буряк, цибуля тощо є основними інгредієнтами для багатьох гарнірів. З наближенням свят деякі овочі можуть подорожчати. Купивши їх раніше, ви не тільки заощадите, а й уникнете стовпотворіння на ринках. Борошно — має довгий термін зберігання, тому закупити його раніше — безпечне та економне рішення. Цукор — знадобиться для випічки, десертів, напоїв, маринадів. Цей продукт має практично необмежений термін зберігання, тож купити його заздалегідь — найпростіший спосіб уникнути зайвих витрат, коли попит зросте. Консерви (кукурудза, горошок, ананаси, оливки тощо) — можуть зберігатися місяцями, тому їх варто придбати заздалегідь, поки ціни стабільні. Олія та майонез — можуть зберігатися тривалий час, тож варто закупити їх зараз, поки вони не почали дорожчати. Приправи, спеції, соуси — мають великий термін придатності, а у розпал свят знайти їх може бути складніше через підвищений попит. Шоколад та інгредієнти для десертів — перед святами такі товари можуть подорожчати, тому купити завчасно — гарна економія. Напої (соки, вода, алкоголь) — мають тривалий термін зберігання, а алкогольні напої часто дорожчають ближче до свят, тому вигідно купити їх за 2–3 тижні до Нового року.

Зробивши частину закупів завчасно, ви не лише заощадите гроші, а й позбавите себе зайвого стресу під час передсвяткової метушні.

Які алкогольні напої подорожчають перед святами

Товарознавиця Лілія Бистрицька розповіла Новини.LIVE, що перед святами попит на алкогольні напої традиційно підвищений. Це може давати виробникам і торговим мережам можливість коригувати ціни вгору або принаймні утримувати їх рівень.

"Очікується, що ціни на алкоголь у святковий період можуть зрости, проте ступінь такого зростання буде залежати від категорії напою, виробника, походження та торгової мережі", — пояснила вона.

За словами товарознавиці, з найбільшою ймовірністю зростуть ціни на шампанське (+10-20 грн на пляшці) та віскі (+10-15%). Водночас вартість горілки, коньяків та вина, скоріше за все, не зміниться або ж зросте несуттєво.

