"єОселя" в Ощадбанку: які проблеми можуть чекати при оформленні іпотеки

Ключі в руках, банківське відділення. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Державний "Ощадбанк", який є лідером державної програми пільгового кредитування "єОселя", продовжує надавати громадянам іпотеку з мінімальним першим внеском від 20% навіть під час війни. Водночас деякі клієнти розповіли про певні труднощі з її оформленням.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на портал "Мінфін", де громадяни лишають відгуки про банки.

Які умови іпотеки "єОселя" в Ощадбанку

Згідно з умовами кредитної програми, у 2026 році Ощадбанк пропонує іпотеку під 3% або 7% річних на термін до 20 років із мінімальним першим внеском у сумі від 20% від вартості нерухомості.

У банку передбачені пільгові та стандартні ставки. А саме:

Пільгова ставка у 3% — для військових, правоохоронців, медиків, педагогів та науковців; Стандартна ставка у 7% — для ветеранів, переселенців та інших громадян, які не мають власного житла.

Щоб скористатися відповідною програмою, необхідно виконати такий алгоритм дій:

подати заявку через застосунок "Дія";

обрати Ощадбанк у списку фінустанов;

надати документи до банку для детальної перевірки платоспроможності;

знайти нерухомість, що повністю відповідала б усім встановленим критеріям програми;

укласти договір іпотеки, а також купівлі-продажу для отримання кредиту.

Водночас за одним із пунктів деякі громадяни мають труднощі. Йдеться про процедуру перевірки документів з боку банку для детального встановлення платоспроможності.

Які реальні проблеми виникли в оформленні іпотеки

Як розповіла одна з клієнток, на початку червня вона подала до АТ "Ощадбанк" повний пакет документів для оформлення іпотечного кредиту за держпрограмою "єОселя" з механізмом компенсації першого внеску.

Упродовж наступних двох місяців банк час від часу запитував додаткові документи, більшість з яких були подані в день отримання запиту, а довідки, отримання яких залежало від інших установ, — надані у максимально короткі терміни.

Вона зауважила, що на перевірки в Ощадбанку пішло близько двох місяців і в підсумку вона втратила квартиру та зазнала документально підтверджених збитків.

Водночас, як стверджує, банку було відомо, що квартира купується за попереднім договором із чітко визначеним терміном дії — до 02.08.2026 року. На вимогу банку жінка також замовила незалежну оцінку квартири, вартість якої становила 5 000 грн.

"Попри своєчасне виконання мною всіх вимог, станом на 02.08.2026 року рішення щодо моєї кредитної заявки мені повідомлено не було. У результаті Попередній договір було розірвано, мені повернули лише половину гарантійної суми, а іншу частину я втратила відповідно до умов договору", — йдеться у повідомленні.

У підсумку документально підтверджені втрати за нереалізованою програмою становлять:

1 000 доларів — неповернена частина гарантійної суми;

5 000 грн — витрати на незалежну оцінку квартири.

втрата можливості придбати квартиру, яку планувала за програмою "єОселя".

З метою захисту своїх прав клієнтка звернулася до голови правління АТ "Ощадбанк", Національного банку України (НБУ), Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Укрфінжитла та Держпродспоживслужби.

Громадянка очікує не лише офіційного пояснення причин такого тривалого розгляду кредитної заявки, а й конструктивного діалогу щодо добровільного врегулювання питання відшкодування документально підтверджених матеріальних збитків.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що Ощадбанк гарантує надання власникам пенсійних карток винагороди на покупки. Йдеться про можливість отримання електронного сертифікату номіналом 300 грн за відкриття карток. Відповідна акційна програма буде доступна до 31 січня 2027 року.

Ще Новини.LIVE писали, як змінились правила на енергокредити в Ощадбанку. За новими умовами, тепер клієнти можуть оформити більше видів обладнання та приладів для зміцнення енергостійкості власної оселі. Зокрема, кошти можна буде оформити на будівельні матеріали, сантехніку, інструменти, обладнання та ремонтні роботи.