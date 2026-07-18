Є 3 надійні способи: як перевірити євро на справжність

Купюри євро в руках, люди і пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Євро, як і будь-яка інша валюта, має декілька рівнів захисту, що дуже ускладнює їхню підробку. Втім, фальшиві купюри на фінансовому ринку іноді з'являються. Тому українцям корисно знати, як перевірити справжність євро у домашніх умовах.

Детальніше про це розповідається на сайті Європейського Центрального банку, передає Новини.LIVЕ.

Крок перший — перевірка купюри на дотик

Папір має бути щільним та хрустким. Основне зображення й велика цифра номіналу на лицьовому боці, а також написи та короткі лінії вздовж лівого й правого країв — рельєфні.

Крок другий — уважно придивіться до банкноти

Найкраще зробити це у добре освітленому приміщенні. Тоді чітко проглядатимуться:

водяний знак із портретом Європи;

номінал купюри;

ще одне зображення, розміщене позаду.

Також має бути помітною захисна нитка — вертикальна смуга темного кольору з символами € та номіналом, надрукованим дрібними світлим шрифтом. Ще прозорим стане віконце в голограмі, крізь яке з обох боків купюри видно портрет Європи.

Крок третій — прозорість банкноти

На справжній купюрі, якщо її покрутити у різні боки, на голографічній смузі з правого боку змінюватимуться картинки: у прозорому віконці з'явиться портрет Європи, і можна буде побачити райдужні елементи. Водночас блискуча цифра номіналу в нижньому лівому куті створює ефект руху світла та змінює колір.

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