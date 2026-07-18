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Головна Фінанси Є 3 надійні способи: як перевірити євро на справжність

Є 3 надійні способи: як перевірити євро на справжність

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 09:55
Фальшива валюта: як перевірити вдома чи справжні гроші
Купюри євро в руках, люди і пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Євро, як і будь-яка інша валюта, має декілька рівнів захисту, що дуже ускладнює їхню підробку. Втім, фальшиві купюри на фінансовому ринку іноді з'являються. Тому українцям корисно знати, як перевірити  справжність євро у домашніх умовах.

Детальніше про це розповідається на сайті Європейського Центрального банку, передає Новини.LIVЕ

Крок перший — перевірка купюри на дотик

Папір має бути щільним та хрустким. Основне зображення й велика цифра номіналу на лицьовому боці, а також написи та короткі лінії вздовж лівого й правого країв — рельєфні.

Крок другий  — уважно придивіться до банкноти

Найкраще зробити це у добре освітленому приміщенні. Тоді чітко проглядатимуться:

  • водяний знак із портретом Європи;
  • номінал купюри;
  • ще одне зображення, розміщене позаду.

Також має бути помітною захисна нитка — вертикальна смуга темного кольору з символами € та номіналом, надрукованим дрібними світлим шрифтом. Ще прозорим стане віконце в голограмі, крізь яке з обох боків купюри видно портрет Європи.

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Крок третій — прозорість банкноти

На справжній купюрі, якщо її покрутити у різні боки, на голографічній смузі з правого боку змінюватимуться картинки: у прозорому віконці з'явиться портрет Європи, і можна буде побачити райдужні елементи. Водночас блискуча цифра номіналу в нижньому лівому куті створює ефект руху світла та змінює колір.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що поповнення рахунків через термінали відбувається за новими правилами. Так, вносити готівку на картку вдасться лише тим, хто підтвердить номер телефону одноразовим кодом. Зміни запровадили, щоб посилити безпеку операцій. 

Ще Новини.LIVE писали про зміни з картковими платежами. Нацбанк зобов'язав банки надавати клієнтам більше інформації про те, хто має отримати переказ. Так українці зможуть краще краще контролювати, куди саме йдуть їхні гроші.

гроші євро валюта
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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