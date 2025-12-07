Укренерго зможе купувати електроенергію на спецторгах — що це означає для споживачів

Квитанція за комуналку і гроші. Фото: Новини.LIVE

Компанія Укренерго купуватиме електроенергію, якою покриватиме технологічні втрати не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах, де ціни прогнозовані та, як правило, нижчі. Це дозволить стримувати зростання тарифів на електроенергію в Україні.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Детальніше про рішення уряду

Відповідне рішення у п'ятницю, 5 грудня ухвалив Кабінет міністрів, повідомила у своєму Telegrm-каналі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Голова уряду пояснила, що відтепер витрати для підприємств, які працюють на експорт будуть прогнозованішими.

"Що це означає для споживачів, зокрема і промислових: повільніше зростання тарифу на передачу електроенергії, більш прогнозовані витрати для підприємств, які працюють на експорт і створюють робочі місця", — зазначила Юлія Свириденко.

Тарифи на електроенергію

У грудні 2025 року, як і у попередні місяці, для споживачів діятиме фіксований тариф на електроенергію у 4,32 грн за кВт-год. Споживачам, які користуються електроопаленням, надають пільгові умови:

до 2000 кВт-год на місяць — 2,64 грн/кВт-год,

після перевищення цього ліміту — 4,32 грн/кВт-год.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року прискорилися темпи зростання промислової інфляції в Україні. Ціни виробників зросли на 5,5% у річному вимірі.

У Державній службі статистики наголошують, що головним драйвером подорожчання стала сфера постачання електроенергії, газу та кондиційованого повітря — саме ці категорії сформували основний внесок у жовтневий стрибок індексу.

