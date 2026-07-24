Які картки Ощадбанку можна відкрити дистанційно: правила та обмеження

Жінка зі смартфоном, відділення банку. Фото: Pexels, Ощадбанк. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" можуть відкрити деякі картки без візиту до відділення. Йдеться про можливість оформлення віртуальних карток онлайн, які мають низку переваг над пластиковими, дають можливість вільно здійснювати різні фінансові операції через мобільний застосунок та знімати готівку.

Про це розповідають Новини.LIVE із посилання на інформацію банку.

Як оформити віртуальну картку онлайн в Ощадбанку

Як зауважили у банку, у світі рівень цифровізації досягнув такої точки, що у 2026 році пластикові картки стали більше доповненням, аніж потребою. В Україні налічується близько 60 млн віртуальних карток. Такий фінансовий інструмент зручний, адже ризик втрати пластику мінімальний, а випадки, коли картку залишено вдома, не вважатимуться критичними.

Раніше Ощадбанк надавав можливість відкриття цифрової картки онлайн тільки чинним клієнтам, оскільки в установі вже були наявні дані. Зараз відкрити віртуальну картку без візиту до відділення можуть і нові користувачі. Фінустановою передбачені два підходи у реєстрації:

Відкриття через застосунок "Дія":

Для цього треба завантажити "Мобільний Ощад" на телефон; Відкрити застосунок, обрати цифрову карту та натиснути "Замовити; Ввести свій номер мобільного телефону, прийняти дзвінок від банку та ввести отриманий код; Надати документи із застосунку "Дія" (закордонний/внутрішній нового зразка); Зробити своє фото та заповнити дані про себе; Обрати свою область та відділення на мапі.

Верифікація без "Дії":

Потрібно завантажити "Мобільний Ощад" на телефон; Відкрити застосунок, обрати віртуальну картку та натиснути "Замовити"; Ввести номер мобільного, прийняти дзвінок від фінустанови та ввести код; Зробити чіткі фото оригіналів документів (паспорта, ідентифікаційного коду) у застосунку; Зробити селфі-фото (сфотографувати обличчя під різними кутами) для біометричної перевірки з документами; Внести інформацію в анкету про себе та підписати договір з допомогою коду з SMS-повідомлення.

Які переваги віртуальних карток Ощадбанку

У банку зауважують, що можна відкривати не лише дебетові цифрові картки, а й кредитні. Зокрема, у віртуальному форматі банк пропонує "Мою кредитку" з кредитним лімітом до 400 000 грн та 62 днями пільгового періоду, додатковими знижками на розрахунки в магазинах АТБ, а також можливість оплати частинами.

Зокрема, видача готівки з віртуальних карток передбачає такі комісії:

через банкомати до 20 000 грн на місяць безплатно, далі — 1% від суми;

через банкомати за кордоном — 1,5 % від суми + 35 грн (передбачені обмеження НБУ);

через касу Ощаду з картою — безкоштовно.

Також у разі здійснення платежів:

через Ощад — не стягують комісію;

на картки — до 20 000 грн на місяць безплатно, далі — 1% від суми;

на рахунки в інших фінустановах — 0,5% від обсягу платежу (мінімально 5 грн).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку пояснили, що блокування картки є способом захисту, який тільки обмежить доступ до коштів через конкретну карту. Проте іноді такого кроку недостатньо, важливо виконати додаткові дії для убезпечення рахунків від шахраїв. Зокрема, це необхідно у разі переходу на фішинговий сайт.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що стандартний термін виготовлення карток в Ощадбанку становить до 14 днів. Водночас, якщо замовлення не надійшло за цей час, то може йтися про технічні проблеми. Інколи у період воєнного стану сама процедура може затягнутися.