Як військовому доручити близьким свої гроші: усе про довіреність

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Військовослужбовці не завжди можуть самостійно вирішувати фінансові питання через обмежений зв’язок або відсутність доступу до банківських відділень. У таких випадках допомогти може довіреність на розпорядження фінансами. Такий документ дозволяє близькій людині діяти від імені військового та вирішувати необхідні грошові питання.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на платформу "Гаразд".

Що може передбачати довіреність

У довіреності потрібно чітко визначити, які саме повноваження отримує представник. Зокрема, документ може надавати право:

звертатися до банку та отримувати інформацію про рахунок;

відкривати та закривати рахунки;

знімати кошти;

поповнювати рахунок;

здійснювати перекази;

оплачувати комунальні послуги, кредити та інші рахунки;

подавати заяви та підписувати документи від імені військовослужбовця.

Під час оформлення довіреності важливо прописати, які саме дії дозволено представнику. Чим детальніше визначені повноваження, тим менше може виникнути непорозумінь.

Хто може бути представником

Представником може бути будь-яка повнолітня дієздатна особа. Наприклад:

чоловік або дружина;

батьки;

брат чи сестра;

повнолітні діти;

інші родичі;

інші люди, яким військовослужбовець довіряє.

Для користування довіреністю представнику знадобляться паспорт та ідентифікаційний код.

Як засвідчити довіреність

Довіреність може бути посвідчена:

нотаріусом;

уповноваженим працівником банку;

командиром військової частини;

іншою особою, яка має відповідні повноваження згідно із законодавством.

Командир може посвідчувати довіреності військовослужбовців без звернення до нотаріуса. Такі документи мають таку ж юридичну силу, як і нотаріально посвідчені.

На який строк можна оформити довіреність

Чинне законодавство України не встановлює максимального строку дії довіреності.

Водночас важливо визначити:

строк її дії;

умови, за яких вона припиняється.

Оформлення довіреності дає можливість військовослужбовцю бути впевненим, що у разі потреби близькі люди зможуть розпоряджатися коштами та вирішувати необхідні фінансові питання під час служби.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українські військовослужбовці можуть отримувати додаткові виплати за знищену та захоплену техніку російських військ. Залежно від цілі сума може становити від 12 180 до 243 600 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що військовим можуть нараховувати додаткові виплати за роботу з державною таємницею. Залежно від рівня секретності надбавка становить 20% за документи з грифом "Особливої важливості", 15% — "Цілком таємно" та 10% — "Таємно" від посадового окладу.