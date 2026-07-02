Грошова допомога від WFP: кому гарантують 17 800 грн

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У липні 2026 року жителі двох прифронтових регіонів можуть отримати фінансову допомогу для старту чи відновлення власної справи. У рамках відповідної програми громадяни зможуть розраховувати на максимальну суму допомоги у 17 800 грн.

Про те, хто може скористатися можливістю отримати виплати, розповідають Новини.LIVE.

Де доступна грошова допомога до 17 800 грн влітку

Йдеться про програму від UN World Food Programme (WFP), створену для підтримки громадян, які мають бажання та можливість працювати на землі.

"Ініціатива Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) створена для підтримки людей, які мають бажання та можливість працювати на землі у прифронтових регіонах, але потребують фінансової допомоги для старту чи відновлення справи", — йдеться у повідомленні.

Вона поширюється на такі громади:

Харківська область: Печенізьку, Пролісненську та Малинівську;

Запорізька область: Михайло-Лукашівську та Михайлівську.

Гроші можна буде використати винятково на розвиток присадибного господарства:

купівлю насіння, добрив, інвентарю, систем поливу, теплиць.

придбання кормів, ремонти, покращення умов утримання худоби/птиці.

Долучитися до участі у програмі можуть домогосподарства, які потрапили у складні життєві обставини, у складі яких є:

Громадяни з інвалідністю; Самотні батько чи матір, які виховують дітей; Родини з офіційним статусом малозабезпечених; Люди, які втратили роботу через війну; Громадяни похилого віку (60+); Багатодітні родини(від трьох дітей); Внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Розмір грошової допомоги та як отримати

У рамках програми World Food Programme, відібраним учасникам нададуть цільову фінансову допомогу у 17 800 грн (еквівалент 400 доларів).

Очікується, що представники організації проведуть зустрічі у громадах, де детально пояснять всі правила програми та нададуть відповідь на запитання.

Далі відбудеться оформлення документів, а після їх перевірки кожній людині, що подала заявку, на телефон надійде SMS-повідомлення, де буде чітко вказано, чи схвалено допомогу.

Ще Новини.LIVE розповідали, що 3 липня на Київщині відбудеться реєстрація внутрішніх перселенців на допомогу від UNHCR. Проведе збір даних БФ "Право на захист". Передбачається надання виплат у розмірі до 12 400 грн. Важливо, щоб розмір доходу не перевищував 8 300 грн на кожного в родині.

Раніше Новини.LIVE писали, хто і де може оформити близько 4 000 євро допомоги від чеської організації. Йдеться про проєкт з надання грантів у Харківському регіоні на мікро- та мале підприємництво. Зокрема, одержати виплати зможуть ветерани, які мають бізнес, звільнені зі служби після 24.02.2022 року.