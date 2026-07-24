Грошова допомога від Швейцарії: кому виплатять понад 2 000 євро

Жінка з підлітком, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Влітку у чотирьох областях України населенню доступна фінансова допомога у рамках масштабної міжнародної ініціативи — "Програми підтримки економічної стійкості України" (ERP). Вразливі категорії громадян, які постраждали від війни, зможуть оформити фінансову підтримку у понад 2 000 євро.

Про те, кому гарантують виплати, розповідають Новини.LIVE.

Кому з українців передбачена грантова допомога

За даними пресслужби організації, у липні громадська організація "Центр зайнятості Вільних людей" та міжнародна гуманітарна організація "Mercy Corps" у низці українських областей реалізують програму, що гарантує фінансову підтримку самозайнятим громадянам та малому підприємництву під час війни.

Вона стала можливою завдяки фінансової підтримки Швейцарії, наданій через Швейцарську агенцію розвитку й співробітництва (SDC).

Учасникам, що безпосередньо постраждали від війни, нададуть різні розміри грантів за умови проживання у таких областях:

Дніпропетровській;

Одеській;

Чернігівській;

Київській.

Заявники зможуть витратити грошову допомогу на запуск нової справи чи відновлення старого бізнесу. Окрім того, організація гарантує консультаційний супровід.

Долучитися до програми зможуть:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

місцеве населення з територій, де велися бойові дії (наказ №376 Міністерства розвитку громад).

Подавати заявки зможуть тільки ті, хто мешкає на підконрольних українському уряду територіях. Організація відмовлятиме громадянам, які продовжують проживати в районах активних бойових дій/територій, де є підвищений ризик для життя.

Як відбуватиметься реєстрація на допомогу

За інформацією організації, відбір учасників відбуватиметься на конкурсній основі, а перевага буде надана заявникам із реалістичними бізнес-ідеями, потенціалом до розширення та які потребують фінпідтримки на запуск або розвиток справи.

Згідно з умовами грантової програми, громадянам залежно від бізнесу будуть надані різні розміри допомоги у сумі до 2 240 євро (в еквіваленті).

Для попередньої реєстрації у проєкті необхідно заповнити спеціальну форму.

Кошти нададуть на придбання необхідних засобів (техніку, інструменти, обладнання тощо) для ведення бізнесу.

Деталі щодо умов програми можна уточнити за контактом: +38097 460 10 48.

Раніше Новини.LIVE розповідали про доступну можливість отримати гранти в 11 регіонах для самозайнятих та малих і середніх підприємств. У пріоритеті будуть бізнеси, що нестимуть істотний соцвплив та посприятимуть відновленню громад. Українцям буде доступна допомога від 17 000 доларів. Гроші можна використати на виробничі засоби. Реєстрація триватиме до 30 вересня поточного року.

Також Новини.LIVE писали про доступну програму допомоги від США, у рамках якої родини отримають по 10 800 грн у липні. Кошти нададдуть жителям прифронтового міста Запоріжжя, що щодня потерпає від обстрілів РФ. Долучитися можуть родини, у яких є категорії вразливості, зокрема: внутрішні переселенці, багатодітні родини, самотні батьки. Реєстрація триватиме до 20 серпня.