Грошова допомога від Рокади: кому з українців виплатять по 10 800 грн

Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

20 липня 2026 року благодійний фонд "Рокада" відкрив прийом заяв на одноразову грошову допомогу в одній з областей України. Зокрема, виплати передбачені для домогосподарств, у складі яких є особи з інвалідністю та громадяни похилого віку.

Про це інформує видання Новини.LIVE із посиланням на повідомлення організаторів.

Хто і де зможе оформити виплати від Рокади

За оприлюдненою інформацією, українська благодійна організація "Рокада", що займається наданням комплексної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), постраждалих від воєнних дій, біженців та вразливих категорій населення, у липні поточного року працює у Чернігівській області.

Зокрема, 20 липня відкрили реєстрацію на отримання грошової допомоги для соціально вразливих груп населення у місті Корюківка.

"Благодійний фонд "Рокада" здійснюватиме прийом заяв на отримання грошової допомоги для вразливих категорій населення м. Корюківка", — йдеться у повідомленні.

Запрошують до участі у програмі такі категорії населення:

домогосподарства, де є троє і більше дітей віком до 18 років;

домогосподарства, до складу яких входять громадяни з інвалідністю;

домогосподарства, де є особи з тяжкими хронічними хворобами;

домогосподарства з людьми похилого віку (від 60 років);

внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Згідно з умовами програми, надання грошової допомоги можливе виключно тим, хто у 2026 році не реєструвався на аналогічні виплати в інших благодійних організацій чи фондів.

Розмір виплат та як зареєструватися на грошову допомогу

У рамках програми, благодійний фонд "Рокада" надасть для соціально вразливих груп населення у місті Корюківка одноразову виплату у розмірі 10 800 грн.

Для проходження процедури реєстрації потрібно підготувати оригінали документів для всіх членів домогосподарства:

паспорт громадянина;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

документ, що підтвердить фактичне проживання у громаді;

документ, що підтвердить належність до вразливої категорії.

реквізити банківського рахунку (IBAN).

Звернутися за оформленням допомоги можна до 17:00 20 липня 2026 року за адресою реєстрації: укриття Корюківського ліцею № 2.

Деталі щодо оформлення виплат можна уточнити на гарячій лінії: 046 57 2 14 76.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у липні у Полтавській області доступна реєстрація від "Карітас-Спес" на грошову допомогу. Відповідно до програми, жителі регіону зможуть оформити три види виплат. Зокрема, допомогу нададуть у разі евакуації протягом останніх 45 днів. Розмір підтримки становитиме 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що представництво міжнародної організації ADRA у Миколаївській області приймає заявки на нарахування фіндопомоги. За програмою кожному в родині можна буде оформити по 900 грн. Зокрема, виплати будуть доступні у місті Очаків до 21 липня. Також організація надасть громадянам продуктові набори.