Деякі українці можуть отримати 11 тис. грн допомоги — кому заплатять

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У жовтні 2024 року мешканці Херсонської області мають можливість отримати додаткову допомогу від УВКБ ООН. У регіоні продовжують діяти мобільні бригади благодійних організацій, які забезпечують підтримку громадянам.

Про це повідомляє пресслужба unhcr.org.

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Детальніше про допомогу

За інформацією організаторів, розмір фінансової допомоги на одного члена сім'ї становить близько 11 тисяч гривень. Однак отримати цю підтримку зможуть лише вразливі категорії населення. У Херсонській області на допомогу можуть подавати заявки представники таких груп:

Громадяни, які мають офіційний статус переселенця (перемістилися протягом останніх шести місяців);

Особи, які повернулися в Україну після вимушеного виїзду за кордон через бойові дії;

Громадяни, які повернулися на постійне місце проживання після тимчасового переселення в інші області з початку повномасштабної війни з Росією.

Для отримання фінансової допомоги необхідно відповідати одному з критеріїв уразливості:

У сім'ї виховуються діти до 18 років, і її очолює самотній батько або мати, або в родині є особи віком від 55 років;

Сім’ю очолюють самотні люди похилого віку (від 55 років) і в ній є щонайменше одна неповнолітня дитина;

У родині є особи з тяжкими захворюваннями або інвалідністю.

Також необхідно відповідати соціально-економічним критеріям, зокрема, середній дохід на одного члена сім'ї не повинен перевищувати 5,4 тис. грн на місяць. Для участі необхідно мати оригінали документів на кожного члена домогосподарства.

"Допомога розрахована на осіб, які не отримували фінпідтримки від УВКБ ООН або інших благодійних організацій з урахуванням критеріїв уразливості", — йдеться в оголошенні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, до кінця жовтня 2024 року Норвезька рада у справах біженців (NRC) виплатить кошти громадянам, які подали заявки на отримання багатоцільової грошової допомоги.

Ми також писали, що в Україні підприємці з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей можуть отримати підтримку на суму до 180 тис. гривень. Для цього необхідно долучитися до конкурсу мініпроєктів із започаткування або відновлення бізнесу.