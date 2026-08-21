Грошова допомога від Карітас: хто потрапив до списку на виплати

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року в одному із західних регіонів України стала доступна можливість реєстрації у програмі підтримки від представництва "Карітас України". Йдеться про надання виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які можна спрямувати на довгострокову оренду житла.

Про те, хто може отримати кошти від благодійників, розповідає Новини.LIVE.

Кому і де надають допомогу на оренду житла у серпні

Йдеться про реалізацію проєкту "Emergency Appeal" в Івано-Франківській області, що передбачає забезпечення громадян з офіційним статусом переселенця фінансовою підтримкою для покриття витрат на оренду безпечного та стабільного житла протягом пів року. Зокрема, звернутися за допомогою можуть жителі міста Коломия.

"Ця підтримка допоможе родинам, які через війну були змушені залишити свої домівки, стабілізувати життєві умови, уникнути ризику бездомності та поступово відновити самостійність", — пояснюють організатори.

Програмою можуть скористатись:

мешканці місць тимчасового проживання;

новоприбулі переселенці, які проживають на новому місці не більш ніж рік.

Проте не всі внутрішньо переміщені особи матимуть право на виплати на оренду. Важливою умовою є наявність критерію вразливості. Йдеться про:

Людей з інвалідністю (I-III група/інвалідність з дитинства); Самотніх людей похилого віку; Багатодітних родин (від трьох і більше неповнолітніх дітей); Осіб та сімей без постійного доходу; Громадян, які постраждали від насильства; Осіб, які втратили житло через бойові дії; Безпритульних осіб; Осіб з числа дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування; Рідних зниклих безвісти; Родини та окремих осіб, які потребують соцпослуг, але не отримують їх з різних обставин.

Також важливо, щоб громадяни планували надалі залишатися у приймаючій громаді, а працездатні особи шукали роботу та були готові працевлаштуватися протягом піврічного періоду підтримки.

Правила реєстрації у програмі на інші нюанси

Громадяни, які хочуть взяти участь у проєкті "Emergency Appeal" в Івано-Франківській області, повинні заповнити спеціальну анкету.

Окрім того, ті хто мають житло та готові здавати його в оренду в рамках програми, також можуть заповнити окрему форму для орендодавців.

В організації пояснили, що йдеться не лише про допомогу в оплаті оренди — учасники програми також отримають індивідуальний супровід та, за необхідності, перенаправлення до соціальних, адміністративних, медичних та інших різноманітних послуг.

Метою програми є не просто бажання допомогти родині знайти житло, а підтримати у відновленні самостійності та спроможності забезпечувати подальші житлові потреби.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що вкінці серпня у Чернігові громадяни зможуть долучитися до програми підтримки від UNHCR. У її рамках можна буде отримати фінансову допомогу до 12 300 грн. Виплати передбачені для людей, які належать до найбільш вразливих груп. А саме: особи похилого віку та громадяни з інвалідністю.

Ще Новини.LIVE писали, що влітку доступна програма підтримки від Естонської ради у справах біженців, що передбачає надання виплат для евакуйованих родин в одному з українських регіонів. Вона гарантує надання кожному в домогосподарстві виплату у розмірі 12 300 грн, що покриє три місяці базових потреб.