Грошова допомога у 54 000 грн: де від родин приймають заявки

Жінка похилого віку з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Цього літа у низці прифронтових громад однієї з областей України громадянам доступна реєстрація на багатоцільову грошову допомогу від громадської організації "Лампа" та Данської ради у справах біженців (DRC). Передбачається надання кожному в родині по 10 800 грн.

Про те, хто зможе оформити допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Кому доступна грошова допомога влітку

За даними організації, відповідну ініціативу реалізують завдяки фінансовій підтримці Гуманітарного фонду для України (UHF).

Такий вид підтримки доступний родинам з низки старостинських округів Сумської області, які постраждали від війни.

"Багатоцільова грошова допомога — це підтримка, яку ви можете отримати для покриття нагальних потреб домогосподарства. Наприклад, на продукти харчування, ліки, оплату комунальних послуг, засоби гігієни та інші першочергові витрати, з огляду на індивідуальні потреби сім’ї", — йдеться у повідомленні.

Важлива наявність вразливості, що буде враховуватися під час призначення грошової допомоги. Виплати нададуть родинам, у складі яких є:

Внутрішньо переміщені люди; Громадяни з інвалідністю; Від трьох дітей (віком до 18 років); Громадяни старшого віку (60+); Люди з тяжкими хворобами; Самотні жінки, які мають дітей.

Розміри грошової допомоги та куди звертатися

Родини у прифронтовій Сумській області зможуть отримати багатоцільову грошову допомогу у розмірі 10 800 грн. Зокрема, домогосподарство з п'яти людей зможе розраховувати на суму у 54 000 грн.

Зареєструватися у відповідній програмі можуть такі особи зі складу домогосподарства (родини):

голова домогосподарства;

дружина/чоловік;

діти заявника (до 23 років);

батьки голови домогосподарства;

дідусь і бабуся, якщо перебувають на утриманні.

Водночас, громадяни поза цим переліком зможуть зареєструватися окремо.

Як зазначають організатори, зараз триває процес надання допомоги для мешканців Нижньосироватської сільської громади Сумського району Сумської області. У планах — і інші громади. Рекомендують стежити за оновленнями інформації на сторінках оргназації у соцмережах.

"Шостинський район також планується, але інформація щодо старту реєстрації буде опублікована окремо на нашій сторінці. Зверніть увагу! Ми не збираємо дані банківських карток, рахунків чи будь-яку конфіденційну фінансову інформацію. Реєстрація не гарантує отримання допомоги", — йдеться у повідомленні.

Деталі щодо можливості отримати допомогу можна уточнити з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за такими контактами:

0 (800) 33-60-13 (безкоштовно для жителів України);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто влітку зможе долучитися до програма, що реалізують за фінпідтримки уряду США. Вона покликана надати українцям виплати у розмірі до 12 300 грн. Взяти участь зможуть жителі громади Чернігівського регіону чи Шосткинського району Сумської обласі, які постраждали від війни.

Ще Новини.LIVE повідомляли, кому доступна реєстрація на грошову допомогу від Агенції ООН. На виплати можуть розраховувати родини з числа внутрішньо переміщених осіб. Така можливість доступна у місті Миколаїв. Зокрема, долучитися до програми можуть переміщені громадяни упродовж останніх 45 днів.