Грошова допомога на зиму: хто з українців отримає до 19 400 грн

Жінка несе дрова, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Українці можуть отримати грошову допомогу на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на майбутню зиму. Пенсійний фонд та місцеві органи управління продовжують прийом заяв на призначення виплат від держави та від міжнародних організацій.

Про те, хто і як може отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Хто може отримати грошову допомогу на дрова

Йдеться про реалізацію державної програми з надання допомоги домогосподарствам, у яких немає централізованого опалення, у вигляді субсидії на дрова, вугілля, брикети чи інше тверде паливо на опалювальний сезон 2026/2027 років.

Правом отримати виплати на купівлю палива наділені домогосподарства, які:

мешкають у житлі, обладнаному пічним опаленням/кухонним вогнищем на твердому паливі;

не використовують централізоване опалення;

не користуються природним газом або електроенергією для індивідуального опалення.

Кошти можуть отримати як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства, які легально мешкають в Україні.

Грошову допомогу можуть надати на такі періоди:

раз на календарний рік;

разово на опалювальний сезон.

Розмір виплати на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива розрахують індивідуально, враховуючи сукупний дохід домогосподарства за попередній рік.

Згідно з нормами, суми допомоги будуть такі у 2026 році:

мінімальна норма для твердого палива становить 2 тонни на одне домогосподарство (розмір допомоги становить 9 205 грн);

норма для скрапленого газу залежить від числа людей у домогосподарстві: одна-дві особи отримають два балони (сума допомоги — 920 грн), сім’ї з трьох-чотирьох осіб — три балони (1 380 грн), якщо в родині від п’яти людей, то 4 балони (1 841 грн).

Також у 2026 році місцеві органи управління за місцем проживання приймають заяви на надання грошової допомоги на тверде пічне побутове паливо на опалювальний сезон 2026/2027 за фінпідтримки міжнародних організацій.

Така можливість доступна для жителів прифронтових областей України (Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської).

Розмір грошової допомоги від міжнародних організацій становитиме 19 400 грн.

Куди звертатися та які документи необхідні

Громадяни можуть звернутися за оформленням субсидії у вигляді грошової допомоги до Пенсійного фонду України, подавши заяву:

онлайн через портал електронних послуг;

особисто в сервісний центр ПФУ;

до ЦНАПу/органу місцевого самоврядування.

Йдеться про подання заяви на призначення житлової субсидії та декларації про доходи та витрати всіх членів домогосподарства. У разі потреби додатково можна надати:

договір оренди житла;

договір про реструктуризацію боргу з оплати комунальних послуг.

Заяву слід подати до 31 грудня 2026 року.

Грошову допомогу від міжнародних організацій можна отримати від органів місцевого самоврядування або ЦНАПу у своєму регіоні.

"Важливо! Органи Пенсійного фонду України не призначають та не виплачують житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі отримання особою міжнародної грошової допомоги на ці ж потреби на період опалювального сезону 2025/2026. При цьому право на житлову субсидію для оплати житлово-комунальних послуг зберігається незалежно від обраного виду допомоги на придбання твердого палива", — додали у ПФУ.

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