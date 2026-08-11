Грошова допомога на опалення на зиму: де стартувала реєстрація

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року в одному з регіонів України стартувала реєстрація для отримання допомоги у грошовій та натуральній формі на опалення на майбутній зимовий період. Виплати доступні для громадян, які належать до вразливих категорій населення.

Про те, хто може оформити допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Де стартувала реєстрація на виплати для опалення

За інформацією організаторів, подавати заявки на отримання грошової та натуральної допомоги можуть жителі низки населених пунктів Михайлівської громади Запорізької області.

"Родини, які потребують підтримки для підготовки до опалювального сезону, можуть зареєструватися для можливого отримання допомоги у грошовій та/або натуральній формі", — йдеться у повідомленні.

Взяти участь у програмі можуть громадяни, які належать до вразливих категорій. Йдеться про:

Пенсіонерів від 60 років; Осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи; Родини з дітьми з інвалідністю; Людей з хронічними захворюваннями; Самотніх матерів; Малозабезпечені родини; Багатодітні родини; Одиноких непрацездатних осіб; Опікунів та прийомних сімей; Родини з дітьми до трьох років.

Як подати заявку на отримання допомоги на зиму

Для формування списків отримувачів допомоги на опалення у грошовій та/або натуральній формі реєстрація здійснюватиметься виключно в онлайн-форматі.

Організатори зауважують, що дані осіб, які раніше попередньо реєструвалися особисто у спеціалістів, не перенесуть до онлайн-форми, а тому потрібно самостійно пройти реєстрацію та заповнити форму.

Важливо дотримуватися таких правил:

інформацію необхідно вносити лише один раз;

від одного домогосподарства за однією адресою зможе зареєструватися лише одна особа.

Водночас, сам факт заповнення онлайн-форми не гарантуватиме автоматичного отримання допомоги. Надані відомості будуть використані для формування списків потенційних отримувачів відповідно до критеріїв та вимог організацій.

Зокрема, громадяни мають внести таку персональну інформацію:

серію та номер паспорта заявника;

ідентифікаційний код заявника;

довідку з підтвердженням категорії вразливості.

Фактичним місцем проживання у Михайлівській громаді Запорізької області мають бути такі населені пункти:

Михайлівка;

Василівське;

Георгіївське;

Криничне;

Люцерна;

Богатирівка;

Вільноуланівське;

Вільнокур'янівське;

Вільноандріївка;

Андріївка;

Соколівка;

Сергіївка;

Нагірне;

Запорізьке;

Вільногрушівка.

Раніше Новини.LIVE писали, що ще в одному з регіонів громадянам доступна можливість отримати грошову допомогу для придбання дров. Виплати доступні для внутрішніх переселенців. Така можливість доступна завдяки роботі представництва БФ "Карітас України". Розрахована виключно на вразливі групи громадян.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у серпні 2026 року UNHCR Ukraine відкрила реєстрацію за програмою фіндопомоги в одному прифронтових міст. Заявки можуть подавати вразливі групи людей, які постраждали від війни. Зокрема, кошти нададуть особам з інвалідністю, пенсіонерам та безробітним літнім особам. Очікується, що розмір виплат становитиме 10 800 або 12 300 грн.