Грошова допомога до 1 450 доларів: кому і де гарантують виплати

Чоловік похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

До 29 липня 2026 року жителі одного з українських регіонів мають можливість подати заявку на грантову програму, що передбачає надання фінансової допомоги до 1 450 доларів. Виплати нададуть з метою підтримки самозайнятості та мікропідприємнитцва під час війни.

Про те, хто може оформити виплати, розповідають Новини.LIVE.

Кому і де передбачені виплати до 1 450 доларів влітку

За інформацією організаторів, йдеться про реалізацію програми підтримки мешканців Снігурівської громади Баштанського району Миколаївської області. У її рамках передбачається надання мікрогрантів на розвиток самозайнятості та мікропідприємництва в регіоні.

Очікується, що фінансова допомога дозволить наростити джерела доходу, зміцнить економічну стійкість домогосподарств, стане стимулом для зменшення залежності від гуманітарної підтримки.

Надані гранти можна буде використати на кілька напрямків діяльності. Кошти нададуть для тих, хто:

вирощує овочів/фруктів;

займається виробництвом м’яса та молока, птиці, яєць;

виробляє сири, напівфабрикати, випічку, продукти копчення;

займається бджільництвом;

надає послуги сфери індустрії краси;

займається індивідуальним пошивом/ремонтом швейних виробів.

Суми фінансових грантів та як зареєструватися

Відповідно до умов програми, громадяни, які займаються мікропідприємнитцвом чи є самозайнятими особами, отримають залежно від потреб до 1 450 доларів (еквівалент 65 000 грн).

Взяти участь у програмі можна буде, дотримавшись одночасно таких вимог:

Проживання та ведення діяльності зосереджене Снігурівській громаді Миколаївської області; Є в наявності чинна власна справа, що приносить дохід; Відстуня/наявна держреєстрація як самозайнятої особи; У заявника чи рідних є вразливість; Домогосподарство не отримувало подібну допомогу за останні 12 місяців.

Водночас умовами програми не передбачається фінансування старту нової діяльності, лише розширення наявної.

За відповідності вимогам програми українці можуть подавати заявки. Зокрема, деталі щодо права на допомогу можна уточнити за номером 380 67 203 09 06 (Telegram або Viber).

Як зазначається, реєстрація на фінансові гранти має тривати до 29 липня 2026 року.

Реалізовують відповідну програму представництво благодійної організації Данії Dan Church Aid, гуманітарна організація Norwegian Church Aid та благодійний фонд Myrnenebo

Також Новини.LIVE писали, що цього літа в одному з українських міст громадянам доступна можливість реєстрації на отримання допомоги на підготовку до майбутньої зими. Подати заявки для участі у програмі можуть тільки вразливі групи громадян. Передбачається надання виплати на тверде паливо у близько 19 000 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з громадян влітку зможе оформити фінансову допомогу у розмірі 12 300 грн. Йдеться про допомогу евакуйованим особам. Отримати виплати можна буде віддразу у двох областях у разі переїзду через атаки, небезпеку для життя чи накази влади щодо примусової евакуації.